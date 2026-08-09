Los 35 años de la implantación de la zona azul en Zamora: cuando la ORA costaba 50 pesetas la hora

Cuesta imaginar un escenario de aparcamiento sin zona azul en Zamora, pero no hace tanto que los vehículos estacionaban con libertad sin necesidad de pagar y con el único condicionante de los vados y las señales de prohibición. Hoy los tiquets de la ORA con sus tarifas reguladas, sus zonas y sus controladores forman parte del paisaje cotidiano de todas las ciudades de España pero hubo un momento en el que todo aquello fue una novedad, una auténtica revolución para los vecinos de Zamora.

Fue en los años 90 cuando en Zamora empezaron a hablar de la llegada de esa zona ORA a la ciudad, apenas conocida por unos. En ese momento el entonces equipo de Gobierno comenzó a cocer en el Ayuntamiento la aplicación de esta norma en las correspondientes comisiones de Tráfico para aprobar el pliego de condiciones de la llamada Ordenación de Regulación del Aparcamiento. Así lo constata la hemeroteca de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA:

Una de las informaciones de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sobre la implantación de la zona azul. / Hemeroteca La Opinión-El Correo de Zamora

El siguiente paso a la comisión -la aprobación en pleno- se retrasó más de lo previsto, ya que no todos los grupos estaban dispuestos a pasar por ese aro y añadieron modificaciones e impugnaciones que costó solventar, de modo que no fue hasta diciembre de 1991 cuando la zona azul se convirtió en realidad.

A imitación del modelo de Salamanca

Aquella primera regulación se planteaba principalmente para el centro de la ciudad, con la intención de ordenar el aparcamiento en las zonas más saturadas y favorecer la rotación de vehículos. El pliego seguía el modelo utilizado por el Ayuntamiento de Salamanca, aunque adaptado a Zamora con algunos cambios en las calles afectadas. Entre las modificaciones figuraba la inclusión de un sector regulado en el centro con prolongación por calles como Magistral Romero, Cortinas de San Miguel, Benavente y la Plaza de Castilla y León. En cambio, quedaban fuera de la ORA vías como Juan Nicasio Gallego, Renova, Sagasta, la plaza del Maestro Haedo, la plaza de Zorrilla y San Torcuato, que sí habían formado parte del segundo sector en el borrador anterior.

Tarifas y multas de 300 pesetas

Las tarifas llaman hoy la atención vistas con distancia. Aparcar en una zona regulada iba a costar 50 pesetas la primera hora y otras 50 pesetas la segunda hora. Quienes superaran el límite de tiempo tendrían que abonar 300 pesetas, la misma cantidad prevista para anular la infracción. Los residentes que acreditaran vivir en las zonas reguladas pagarían 50 pesetas diarias, con un impreso facilitado por el propio Ayuntamiento.

La ORA terminó convirtiéndose en una pieza más de la movilidad zamorana. Lo que en 1990 aparecía como una medida polémica, pendiente todavía de ratificación plenaria y con tarifas en pesetas, acabaría siendo parte de la rutina diaria de la ciudad.