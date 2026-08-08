Tres zamoranos coinciden en el mayor ejercicio de combate aéreo militar del mundo en Australia

A casi 15.000 kilómetros de Zamora, al otro lado del mundo, tres paisanos se encontraron compartiendo cabina, misión y vocación. El escenario no podía quedar más lejos de casa: Darwin, en el norte de Australia, donde estos días se ha desarrollado el PITCH BLACK 26, uno de los ejercicios de combate aéreo militar más grandes y complejos del mundo.

Hasta allí viajaron 200 militares. Entre ellos estaban el teniente coronel Leal, el comandante Lobato y el teniente Calvo, tres pilotos de Eurofighter unidos no solo por su pertenencia al Ejército del Aire y del Espacio, sino también por un origen común: Zamora.

El comandante Lobato, el teniente coronel Leal y el teniente Calvo. / Ejército del Aire y del Espacio.

Un 1,5% del efectivo

El teniente coronel Leal, el comandante Lobato y el teniente Calvo representan alrededor del 1,5% de los efectivos desplazados hasta Australia, pero su coincidencia ha dejado una de las historias más cercanas del PITCH BLACK 26.

Los tres pilotos reconocen que el contacto con paisanos en el extranjero aporta una dimensión especial al despliegue y aseguran que encontrarse con gente de su tierra les permite sentirse más cerca de su lugar de origen, mientras comparten la misma vocación por el vuelo y el servicio en el Ejército del Aire y del Espacio.

Un ejercicio de éxito y vuelta a Zamora

Tras la exitosa realización del ejercicio internacional PITCH BLACK 26, los zamoranos regresan a la Península con el resto del personal español, con la satisfacción del deber cumplido y la ilusión de descansar en su tierra natal después de haber participado activamente en el despliegue de la misión y en la coordinación con las fuerzas de otros países.