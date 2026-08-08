¿Qué tiempo hará en Zamora el día del eclipse?
Para ver bien este acontecimiento astronómico hacen falta tres cosas: cielo despejado, horizonte libre y protección homologada para los ojos
Cuenta atrás también en Zamora para la llegada del eclipse del próximo miércoles 12 de agosto. ¿Has mirado ya la previsión meteorológica para ese gran día? Nosotros te la contamos.
Lo primero que debes saber es que las condiciondes serán muy favorables para mirar al cielo aunque con un protagonista incómodo: el calor. Según la previsión de la Aemet, las mínimas no bajarán de 19 grados mientras que las máximas llegarán sin problema a los 39 grados en Zamora capital. Es decir, un día plenamente veraniego, seco y muy caluroso. La buena noticia, pensando en el eclipse, es que el icono previsto para la jornada es de cielo despejado, sin nubes destacadas y con un 0% de probabilidad de precipitación.
El momento clave del eclipse llegará al final de la tarde, cuando el sol ya estará bajo sobre el horizonte. Por eso no solo importa que no llueva: también será fundamental buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste, sin edificios, árboles, lomas o cualquier obstáculo que pueda tapar el sol justo en el instante más esperado.
¿Y si hay nubes, se puede ver el eclipse?
Depende del tipo de nube. No es un mito: las nubes pueden arruinar la visión del eclipse si son densas o cubren justo la zona del sol. Aunque el eclipse esté ocurriendo, si una nube tapa el disco solar en ese momento, no se verá directamente.
Con nubes finas o velos altos, puede que se aprecie algo del fenómeno, como la bajada de luz o incluso una imagen difuminada del sol, pero se perderá nitidez. En un eclipse total, eso puede impedir ver uno de los momentos más espectaculares: la corona solar alrededor del sol oculto. Con nubes medias o bajas, la cosa cambia. Si el cielo está cubierto, el eclipse puede notarse como un oscurecimiento extraño, una especie de atardecer repentino, pero sin poder ver el sol tapado por la luna. Es decir: se viviría el cambio de luz, pero no la imagen del eclipse.
Por eso, para ver bien el eclipse hacen falta tres cosas: cielo despejado, horizonte libre y protección adecuada para los ojos. Las gafas homologadas seguirán siendo imprescindibles durante las fases parciales, aunque el día esté despejado.
La previsión, por ahora, juega a favor de Zamora: sol, calor y ausencia de lluvia. Si se cumple, el principal enemigo no serán las nubes, sino elegir mal el sitio desde el que mirar. En un eclipse tan breve y con el sol tan bajo, una nube, un árbol o una fachada pueden marcar la diferencia entre ver un espectáculo histórico o quedarse con las ganas.
Recomendaciones para ver el eclipse solar en Zamora
- Busca un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste, porque el eclipse será al final de la tarde y el Sol estará bajo.
- Evita calles estrechas, edificios altos, árboles, lomas o cualquier obstáculo que pueda tapar el Sol justo en el momento clave.
- Llega con tiempo al punto elegido. En un eclipse tan esperado, los mejores lugares pueden llenarse.
- No mires nunca directamente al Sol sin protección, ni siquiera durante unos segundos.
- Usa solo gafas homologadas para eclipses, con certificación ISO 12312-2.
- Durante las fases parciales, siempre con gafas. Solo se puede mirar sin ellas en el brevísimo momento de totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto.
- En cuanto reaparezca el primer brillo solar, vuelve a ponerte las gafas inmediatamente.
- No mires el eclipse con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos, porque concentran la luz y pueden dañar la vista.
- Supervisa a los niños en todo momento. No basta con darles las gafas: hay que comprobar que las usan bien.
- Comprueba que las gafas no estén rayadas, rotas, dobladas o dañadas antes de utilizarlas.
- Lleva agua, gorra y protección solar, porque la previsión apunta a una jornada de mucho calor.
- Consulta la previsión meteorológica ese mismo día. Las nubes densas pueden impedir ver el eclipse, aunque el fenómeno esté ocurriendo.
- Elige bien el sitio: en Zamora, unos metros pueden marcar la diferencia entre ver el eclipse o que lo tape una fachada, una loma o un árbol.
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