Un técnico advierte del acabado "cutre" del Museo de Semana Santa de Zamora por reutilizar la piedra

El arquitecto técnico José Luis de Castro Acosta ha presentado ante Patrimonio un escrito en el que denuncia el, a su juicio, inadecuado acabado de piedra previsto para la fachada del nuevo Museo de Semana Santa que por lo visto en una de las pruebas que se ha llevado a cabo difiere notablemente del previsto en un inicio, «con un resultado mucho más ordinario».

El técnico se basa en la reciente ejecución de una muestra para las fachadas en la hoja exterior del nuevo Museo de Semana Santa, «que causa profunda decepción y consternación comprobar que la solución de fachada adoptada para dicho inmueble consiste en una hoja exterior de mampostería desconcertada, de carácter común y ordinaria, pobre y de ejecución visual deficiente («cutre»), completamente ajena a la nobleza de la sillería que debería requerir el edificio y la ubicación del mismo».

Recreación de la fachada inicialmente prevista para el Museo / Cedida

Esta elección, según argumenta el escrito, desentona de forma grave con el entorno y «desmerece el valor arquitectónico que se le debe suponer a una edificación nueva singular, en la capital zamorana».

José Luis de Castro explica que «existen en nuestra ciudad, y próximas al museo, muestras recientes de equipamientos públicos de nueva planta y de primer orden, ubicados en entornos complejos que han sabido integrar la piedra con más dignidad, empleando hojas exteriores de aplacado en sillería que honran la tradición constructiva local y enriquecen el patrimonio contemporáneo. Estas muestras, presentes en el casco, demuestran que sí es posible el compromiso y el diálogo con el patrimonio».

Recreación de la fachada modificada para utilizar la piedra salida del propio solar / Cedida

Desde el comienzo de las ideas y de las propuestas presentadas, explica el técnico, «no estaban incluidos los acabados de las fachadas en una mampostería ordinaria, debió suceder con el paso del tiempo, ya que la modificación PGOU-PEPCH (Plan Especial del Casco Histórico) Zamora para Museo Semana Santa (enero19), no lo establece».

«Donde más nos duele»

Pero, prosigue, «las imágenes y la realidad, nos han ido dando donde más nos duele, que no es otra que un edificio con buen diseño y con volúmenes agradables, posiblemente con espacios interiores, que pueden imaginarse como capillas dentro de un recinto sagrado y respetuoso. Pero debo reconocer que si el aspecto exterior, puede ser y será el de la muestra realizada en la obra, la singularidad del edificio queda enterrada y desprotegida».

Piedra acopiada junto a la muralla procedente de la excavación del solar del Museo. / Cedida

«Se dice y se difunde», prosigue el técnico, «que la piedra que se pretende colocar en las fachadas de nuestro Museo de Semana Santa ha salido de las excavaciones y demoliciones llevadas a cabo durante la construcción del sótano del propio edificio y se encuentra acopiada bajo las murallas». Pero la realidad, es que ese montón de piedra es poco útil. «En primer lugar por la incompatibilidad estética, el color. El tono del material acopiado presenta un color excesivamente blanco que rompe de manera drástica con la armonía cromática y las Directrices de Integración exigidas para un edificio de carácter singular en nuestro entorno urbano».

Además, las piezas acopiadas muestran una gran heterogeneidad y un tamaño inadecuado que «no se ajusta a los despieces ni tolerancias que se requieren para una fachada singular».

El técnico describe los obstáculos que, según explica, hacen poco adecuada la nueva fachada. «Se desconoce por completo la morfología del material, así como sus características geotécnicas y geológicas, debiendo realizarse realizar ensayos como la durabilidad hielo-deshielo, choque térmico, cristalización de sales, absorción de agua y porosidad, resistencia a la flexión y compresión y demás inclemencias meteorológicas, etc, propias del clima de nuestra ciudad», argumenta el documento presentado.

Ordinaria

Este diario ha podido constatar que en la última visita de la consejera Isabel Blanco a las obras, sin embargo, los técnicos de la obra y de la Junta sí abordaron aspectos como el color, o las características de la piedra, que se había sometido a ensayos. De hecho, un gran porcentaje de piedra acopiada de la que se extrajo del subsuelo del solar no servirá para su reutilización.

Y sobre todo con lo que se muestra disconforme José Luis de Castro es con el «acabado una mampostería ordinaria». Para un edificio de vivienda unifamiliar, local u otro uso, puede ser normal y digno este acabado de mampostería ordinaria, pero para nuestro edificio del Museo de Semana Santa, por su singularidad y nobleza muy especial, creo que no es un acabado digno».

Finalmente, pide «que se tenga por presentada esta comunicación a Zamora, y se queja hacia los poderes políticos y otros, examinando de forma adecuada y sincera, la obra referida en relación con las calidades estéticas y de acabado exterior, y se valoren las medidas de control o recomendaciones pertinentes para evitar que siga viéndose devaluado por soluciones constructivas tan poco cuidadas en edificios de nueva planta singulares, como es el caso de nuestro querido Museo de Semana Santa».