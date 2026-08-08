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Accidente en Zamora

Herido un motorista de unos 50 años tras chocar con un turismo en Zamora

El accidente se ha producido en la rotonda del centro comercial Carrefour, en el cruce de la N-630 con la carretera CL-612

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL. / Archivo

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Marina García

Zamora

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido este sábado en una colisión con un turismo registrada en Zamora.

El accidente de tráfico se ha producido a las 17.08 horas en la carretera N-630, a la altura de la rotonda del centro comercial Carrefour y su cruce con la carretera CL-612.

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Según la información facilitada a los servicios de emergencia, en el siniestro se han visto implicados un turismo y una motocicleta. Como consecuencia del impacto ha resultado herido el ocupante de la moto, un varón de unos 50 años que se encontraba consciente y refería heridas en uno de sus brazos.

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