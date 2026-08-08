La expectación estaba servida y han sido miles de personas las que se han dado cita en Benavente para el disfrute de un espectáculo novedoso. Benavente ha mirado esta noche al cielo con un espectáculo de 300 drones que ha convertido los Paseos de la Mota en el escenario de una propuesta creada expresamente para la ciudad. Durante aproximadamente quince minutos, las aeronaves han dibujado diferentes imágenes relacionadas con la astronomía, el eclipse solar y la propia identidad benaventana, dentro de la programación de Benavente Eclipsa.

La propuesta ha incorporado elementos vinculados directamente con la ciudad, entre ellos la imagen del toro enmaromado o el logotipo del Ayuntamiento de Benavente. El diputado de Turismo de Zamora, Víctor López de la Parte, ha destacado precisamente esta personalización. "Se ha diseñado específicamente para Benavente, no son figuras genéricas en todas las escenas", ha explicado.

La elección de los Paseos de la Mota ha permitido situar el espectáculo en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad y en uno de los puntos que previsiblemente tendrá mayor protagonismo durante el eclipse. La Mota es uno de los lugares preferidos habitualmente por los benaventanos para contemplar la puesta de sol y constituye el principal balcón de Benavente hacia la comarca. En apenas unos días, el mismo espacio está llamado a concentrar a numerosos espectadores para seguir el fenómeno astronómico.

El cielo de Benavente, pura magia | E. P.

La actuación ha formado parte de una estrategia de promoción turística que la Diputación de Zamora lleva desarrollando desde hace dos años con el eclipse como elemento de impulso para Benavente. López de la Parte ha reconocido que "siempre se nos ha resistido Benavente como uno de los puntos turísticos de la provincia", pese a su condición histórica de punto de confluencia de caminos. Ahora, ha señalado, la promoción vinculada al eclipse está empezando a mostrar resultados. "Estamos viendo cómo esta promoción ha hecho su efecto, estamos viendo cómo sí está funcionando", ha afirmado.

El objetivo pasa por aprovechar esta oportunidad para consolidar Benavente y los Valles como destino turístico, apoyándose en esta propuesta tecnológica, y también en "el patrimonio y la gastronomía". El espectáculo ha aportado además un formato novedoso a esta promoción, ya que, según ha destacado el diputado, "no ha habido ningún espectáculo de drones todavía en la provincia de Zamora y es uno de los primeros eventos de este tipo en llevarse a cabo en Castilla y León".

El cielo de Benavente, pura magia

El espectáculo que ha sorprendido a los asistentes tiene, además, carácter sostenible ya que no utiliza pirotecnia y no molesta a las mascotas.

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La cita ha servido como una de las grandes antesalas del eclipse total de sol del 12 de agosto, después de una jornada que también ha incluido actividades infantiles y propuestas de ocio, además de música en directo. Benavente ha comenzado así a vivir en sus calles y en su cielo un acontecimiento que también se ha convertido en una oportunidad para proyectar la ciudad como destino turístico.