El Ayuntamiento de Zamora aumenta frecuencias y recorridos en todas los trayectos del autobús urbano para optimizar el servicio

Las líneas del autobús urbano del Ayuntamiento de Zamora se mantendrán con el mismo precio y las mismas rutas en esencia, aunque algunas verán ampliada su frecuencia horaria y su recorrido, con la incorporación de más vehículos para dar servicio a barrios de la periferia que actualmente tienen un itinerario más limitado como San Frontis, Pinilla, Vista Alegre, Alviar o Siglo XXI con el objetivo de que los tiempos se mantengan e incluso disminuyan, de acuerdo con la información facilitada por el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, el socialista David Gago Ruiz, que confía en tener el pliego de condiciones del contrato para adjudicarlo antes de fin de año.

La reforma más potente se ha diseñado para la línea 1 adscrita a San José Obrero para extenderla hasta Vista Alegre para dar servicio a todo el barrio con la entrada en funcionamiento de uno o dos autobuses diarios más que hacen el recorrido en la actualidad. Los vehículos pasarán cada 20 minutos como máximo por las paradas, agrega Gago Ruiz.

La línea 2 que comunica Pinilla y San Frontis entre sí y con el centro de la capital tendrá también refuerzos gracias a que se le designa un autobús más diario en horario punta, cuando más demanda hay, que comenzará a funcionar a las 8.00 horas. Además, habrá servicio nuevo para dar cobertura a los entrenamientos o competiciones en el Ruta de la Plata. El nuevo horario se establecerá "en función de la demanda que se produzca en el barrio, como ocurre al inicio del curso escolar, en septiembre".

La línea 3 que da servicio a Alviar (La Alberca, La Villarina y Arenales) y Siglo XXI se extiende al Alto de San Isidro y La Horta, al tiempo que se incrementa para dar cobertura a las actividades de los campos de fútbol de Valorio.

Los autobuses de la línea 4 se incrementan en dos vehículos, de modo que habrá cuatro que circularán hasta la zona de superficies comerciales ubicadas en La Hiniesta 2 (Mercadona) y el tanatorio Río Duero, en la calle Labrador, en el denominado corredor de Roales, precisa el edil socialista responsable del área. "El autobús dará la vuelta en la segunda rotonda del corredor, a la altura de John Deere, donde acaba el término municipal de la capital", y la cadencia horaria estará por de bajo de los 25 minutos.

La línea 5 que une Carrascal y Villagodio mantiene el horario actual en el nuevo contrato que se licitará, los seis viajes diarios, aunque "en el tramo central entre el barrio de San Frontis, Pinilla, La Marina, Virgen de la Concha y Vista Alegre se añade una frecuencia diaria de mañana y tarde para dar cobertura directa a la margen izquierda con el Hospital".

Ese nuevo diseño de trayecto permite comunicar a vecinos y vecinas del barrio de Los Bloques y de Vista Alegre con el estadio Ruta de la Plata y con el Cementerio, "se suprime la línea 7 que iba de San Frontis al Hospital que queda absorbida por la 5", al igual que la 6 y la 8.

El autobús de esta ruta parará con una frecuencia de una hora por la calle de José Regojo, la plaza de la Cruz, en la avenida del Nazareno, el Cementerio y el Puente de Hierro para salir hacia el Hospital, lo que implica un incremento de horarios y recorridos de la línea 2.

Autobuses eléctricos y digitalizados

El contrato recoge la renovación integral de flota con vehículos eléctricos, así como el aumento hasta llegar a 13 o 14 (en la actualidad hay 11), a expensas de los estudios económicos previos al de precios obligatorio por la Ley y que complica la aprobación del pielgo de condiciones para la adjudicación del transporte urbano de Zamora, ha puntualizado David Gago Ruiz.

Los autobuses, que superarán el coste del medio millón de euros cada uno, tienen capacidad para 60 viajeros, sin contar con las plazas destinadas a personas con movilidad reducida, con una longitud de unos once metros, describe el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana.

Subrogación de personal y aumento de conductores

El personal actual del servicio de transporte urbano se subroga, ha declarado el responsable municipal para indicar que el número de conductores aumentará para dar cobertura a las nuevas frecuencias y rutas que se amplían.

En la actualidad, un millón de zamoranas y zamoranos usan el autobús para desplazarse desde sus barrios hasta el centro de la ciudad y viceversa, la aspiración del Ayuntamiento es lograr que el flujo de usuarios aumente para conseguir reducir el flujo de tráfico rodado en la capital y la contaminación medioambiental.

El precio del viaje se mantiene, junto con el sistema de trasbordos gratuitos entre líneas si se realiza el pago con la tarjeta monedero, que reduce considerablemente el precio del billete, y una cadencia de entre 30 y 45 minutos entre ambos trayectos.

El sistema para dispensar los billetes se renueva, se incorpora la posibilidad del pago con tarjeta de crédito, además del abono ya implantado y en metálico, "la tendencia es los autobuses tengan dispositivos de pago autónomos", aclara David Gago Ruiz.

El sistema de explotación del servicio que se recogerá en el pliego de licitación se encamina a ofrecer a la ciudadanía efectividad y fiabilidad sobre el funcionamiento de la línea de autobús en la que viajará por la capital, para lo que se ofrece "información precisa sobre dónde se encuentra el autobús, si ha tenido alguna incidencia que retrase su llegada a la parada".

La adjudicación, antes de mayo

Se trata del "contrato más ambicioso que ha habido nunca para este servicio público, es una apuesta particular del equipo de Gobierno del Ayuntamiento y mía para adecuarlo a la modernidad, frente a los problemas que ha dado siempre y que en la actualidad no es adecuado para las exigencias de los usuarios". La previsión es "tener rematado el pliego de condiciones, sacarlo a licitación antes de fin de año, adjudicarlo antes de que termine el mandato, en mayo de 2027, y dejarlo ya encaminado, si no tenemos tiempo de que empiece a hacerse cargo del servicio la nueva empresa que resulte adjudicataria", lo que parece improbable porque tendrá que adquirir los vehículos para ponerlos en marcha.