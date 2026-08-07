Zamora Decide convoca una concentración para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles

Zamora Decide convocará a mediodía del sábado 5 de septiembre una concentración a las puertas de la residencia de los Tres Árboles si antes de esa fecha la Junta no aclara su continuidad como geriátrico. Así lo ha manifestado el secretario general, Manuel Fuentes, en una rueda de prensa convocada junto a Begoña Sánchez.

Fuentes constata que tanto organizaciones como partidos y la sociedad civil está reclamando que no se cierre la residencia de los Tres Árboles cuando se construya la nueva. "El problema es que esta ciudad, Zamora, necesita dos residencias públicas de ancianos, la nueva y también la de los Tres Árboles. Es una deuda del Partido Popular con la ciudad de Zamora, que llevan 40 años gobernando la Junta de Castilla y León, que tienen las competencias para poder apoyar y crear residencias públicas, y no ha construido en estos 40 años ni una sola residencia pública, mientras proliferan las privadas en Zamora y en los alrededores que muchas familias no pueden pagar".

Fuentes argumentó que la actual es "una residencia que está bien equipada, se ha gastado mucho dinero público en irla adaptando a las circunstancias" de unos residentes que ingresan como personas válidas pero con el paso del tiempo acaban en dependientes. "Nos parece que puede seguir funcionando tranquilamente en esta ciudad durante los próximos 10 años como mínimo".

Destacó la existencia de "un equipo multidisciplinar de más de cien profesionales bien preparados, que conocen bien el terreno y que realmente tienen muchas conexiones con el barrio de La Candelaria. La atención es una atención total y pluridisciplinar a los ancianos y esto es muy difícil de tener ahora. Y una ubicación es ideal en el centro de Zamora e integrado en el barrio".

El aumento de la población mayor en una provincia con la tasa de envejecimiento más alta de España hacen que "tengamos unas necesidades básicas. En lugar de reducir en los servicios, lo que hay que hacer es aumentar".

Además "la pensión media de Zamora es de 1.190 euros al mes, no llega a los 1.200 euros. A la cola de Castilla y León y a la cola de España. Y claro, esto hace que muchas familias no puedan pagar los precios de las residencias privadas, lo que explica la lista de espera enorme que tiene esta residencia, muy demandada por la zona en la que está y por la ciudad en la que está. Las familias quieren tener a sus abuelos cerca. Este es un problema social muy importante y esto hace que la atención a los mayores sea muchísimo mejor".

Zamora necesita dos residencias públicas

"Zamora necesita dos residencias públicas, porque las tiene Burgos, porque las tiene Segovia, porque las tiene León y porque las tiene Valladolid. Todas esas ciudades tienen un índice de población mayor menor que la ciudad de Zamora. Por tanto, estamos pidiendo una cosa que en justicia es razonable pedir".

El aumento del dinero que llega del Gobierno a las comunidades autónomas para atender la dependencia juega a favor del mantenimiento del segundo geriátrico.

Fuentes constató cómo la postura de la Junta ha ido cambiando respecto a este asunto. Inicialmente, habló de cierre de la residencia de los Tres Árboles, lo que creó una controversia con el Estado, ya que el edificio vino asociado a unas competencias, y, por tanto, el cierre del geriátrico devolvería el inmueble a la Seguridad Social.

Posteriormente, vino el anuncio de la cesión a Asprosub, "cosa que nadie ha entendido en Zamora. Asprosub tiene sus instalaciones, tiene sus servicios y si necesita más, pues no creo que necesite una residencia de 170 plazas, me parece a mí". Y en la última reunión de las Federaciones de Jubilados de UGT y Comisiones Obreras el delegado de la Junta, Fernando Prada, constató que se va a mantener abierto el centro de día y se está estudiando la ampliación de plazas para el cuidado de las personas que se van de alta del hospital pero no pueden regresar de inmediato a su domicilio porque no tienen quién les atienda o la casa no reúne las condiciones adecuadas. Solo hay tres de estas plazas en este momento y la idea es ampliarlas.

"Y el resto de la residencia, ¿qué tiene que ocurrir con ella? Pues seguir haciendo las funciones de residencia que está actualmente", argumentó Fuentes.