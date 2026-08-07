Valmma Soluciones, premiada por su excelencia

La empresa zamorana Valmma Soluciones, que tiene su sede en el polígono de La Hiniesta, ha sido reconocida en los Premios Madrid Innovación y Visión Empresarial 2026 con el galardón a la Excelencia Empresarial en Soluciones Integrales de Equipamiento y Transformación de Espacios gracias a su trabajo en equipamiento corporativo y sanitario.

El galardón, otorgado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, se ha entregado en el Ateneo de Madrid en un acto en el que participaban, como representantes de la empresa, María Luisa Martín, Eduardo Orts y Ángel Javier Clemente.

El reconocimiento distingue a una compañía que ha decidido ocupar un lugar poco habitual en el mercado: "el de aquellas organizaciones que no esperan a que surjan las dificultades, sino que se anticipan a ellas".

Trabajan actualmente con más de cincuenta marcas que hacen que su portfolio de productos pueda abarcar y dar solución a cualquier tipo de necesidad de equipamiento integral, desarrolla proyectos nacionales e internacionales, integra soluciones técnicas avanzadas y dispone de capacidad para diseñar y fabricar elementos completamente personalizados.

Entre sus "espacios" de trabajo: workplace, contract, hospitality, banca, educación, sanidad y geriatría, auditorios, bibliotecas, espacios exteriores, áreas logísticas y almacenes.

Desde la empresa detallan además que su mayor innovación ha sido "cambiar la forma en la que se entiende la relación entre diseño, industria y ejecución. Tradicionalmente, el arquitecto proyectaba, el distribuidor buscaba producto y el montaje llegaba al final como una fase separada. Valmma plantea otro modelo: entrar cuando el cliente lo decide, incluso desde un folio en blanco, y acompañar el proyecto hasta la colocación del último elemento".

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"Nos gustaría que Valmma se describiera con tres valores: confianza, capacidad y compromiso. Confianza, porque trabajamos como un único interlocutor para proyectos complejos, y el cliente necesita saber que cada decisión está controlada. Capacidad, porque contamos con equipo técnico, red de proveedores, más de 50 marcas, carpintería a medida, experiencia logística y montadores validados a nivel nacional. Y compromiso, porque no entendemos el proyecto como una venta puntual, sino como una responsabilidad completa: desde la idea inicial hasta la instalación final", sentencian desde la empresa.