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Asesinato machista

David Pulido, teniente coronel de la Comandancia de Zamora: "Estamos destrozados, para mí es una despedida muy amarga"

El guardia que mató a tiros a su exmujer en el cuartel de Llanes fue preciso y meticuloso al manipular la taquilla de la que robó la pistola

Autoridades durante el minuto de silencio por el asesinato machista de la guardia civil de Llanes.

Autoridades durante el minuto de silencio por el asesinato machista de la guardia civil de Llanes. / S. A.

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Susana Arizaga

Zamora

La técnica empleada por el guardia civil destinado en Zamora que mató a su exmujer en la Comandancia de Llanes para abrir la taquilla del compañero al que robó el arma homicida fue "impecable", de modo que no dejó rastro alguna de la manipulación que pudiera levantar las sospechas del resto de agentes acudieron a primera hora de la mañana a los vestuarios para recoger sus pistolas. El asesino de la guardia civil Laura Cruz Vega, Dámaso F.S., fue especialmente cuidadoso en la manipulación de la cerradura del casillero del compañero que se verá envuelto en una investigación para confirmar que fue víctima de un robo.

El feminicida gallego, de 49 años de edad, fue meticuloso y perfeccionista a la hora de sustraer la pistola, como lo era en su trabajo como agente del Grupo Cinológico de la Comandancia de Zamora, a donde llegó destinado desde Gerona. La investigación interna sobre ese hurto se está llevando con el mismo hermetismo que el resto del caso que ha dejado "destrozados profesionalmente y personalmente a los agentes y a las familias que eran vecinas de él" en la Comandancia de Zamora, ha explicado el teniente coronel, David Pulido García, tras el minuto de silencio en recuerdo de la víctima mortal de violencia de género, porque es un nuevo crimen de violencia machista, "un grave problema estructural de la sociedad", ha remarcado el subdelegado del Gobierno en Zamora, el socialista Ángel Blanco García.

"Nos toca muy de cerca todo"

A ese dolor se suma el que el asesino fuera "hasta antes de ayer un vecino y un compañero. Nos toca muy de cerca por todo", ha declarado Pulido, que no olvidó a "los guardias de Llanes que tuvieron que responder con armas de fuego" contra Dámaso F.S. para evitar más heridos o muertes. Ni Ángel Blanco, ni David Pulido han querido ofrecer detalles de unas pesquisas que exceden su competencia, han subrayado, si bien el teniente coronel ha admitido que su despedida del cargo este mes de agosto "es bastante amarga" por este terrible suceso, al tiempo que ha incidido en el shock que ha sufrido toda la plantilla en Zamora sin dejar de mencionar al hijo de 18 años y las niñas de 14 que se han quedado huérfanas tras el terrible suceso machista.

Por lo que respecta al expediente interno de la Guardia Civil abierto el agente que mató a Laura Cruz Vega, el teniente coronel ha indicado que desconoce las causas por las que se le abrió y su resolución, para indicar que "las faltas graves o muy graves las lleva la Dirección General de la Guardia Civil por la normativa que se aplica. Nosotros nos dedicamos básicamente a hacer el trámite de comunicación y dar la documentación que nos requieren desde Madrid".

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El subdelegado sí ha anunciado que el coronel al que Dámaso disparó en una pierna "ya está fuera de peligro", al término de la concentración que convocó en la plaza de La Constitución.

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