Una empresa zamorana recupera íntegros 4.214 euros estafados por internet

En el mes de febrero, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibió la denuncia de una empresa afincada en Zamora que había sido estafada por un total de 4.214,72 euros.

El engaño se habría llevado a cabo cuando la estafadora, una mujer de origen guineano ecuatorial de 35 años de edad, habría interceptado una factura legítima enviada por la empresa zamorana, y cambiado el número de cuenta para desviar el dinero que los pagadores enviaran por motivos reales a una cuenta en su control.

Cuando se realizan este tipo de estafas, el modus operandi suele consistir en manipular la información intercambiada entre dos empresas reales, y tras el engaño contemplaun rápido movimiento del dinero mediante retirada de efectivo, compras 'online', Bizum o inversiones en criptomonedas, ya que de esta manera se dificulta la recuperación por parte de los cuerpos de seguridad.

En este caso, la Comandancia de Zamora se puso en contacto con el puesto de Almería, puesto que la investigada residía en el municipio de Roquetas de Mar. Tras un amplio dispositivo, la operación 26-26 Salness ha concluido este 7 de agosto.

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La Comandancia estudió los métodos empleados por la estafadora, el origen y el destino del dinero. De esta manera, pudieron conseguir la retención del monto total y devolverlo a la empresa zamorana. Finalmente, la acusada ha sido puesta a disposición judicial.