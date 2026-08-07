El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en el cuartel de Zamora, entró al de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

El guardia civil Dámaso F. S., que asesinó a tiros a su exmujer, la agente Laura Cruz, de 50 años, en el cuartel de Llanes, utilizó una pistola que había sustraído de la taquilla de un compañero en la Comandancia de Zamora. El propietario del arma ha sido llamado a declarar y se expone a una posible sanción por las condiciones en las que la mantenía guardada. El agresor reventó la cerradura de la taquilla para apoderarse de la pistola antes de desplazarse hasta Asturias, dado que él no podía portar armas por su expediente.

Un testigo vio a Dámaso F. S. entrar corriendo en el garaje del acuartelamiento llanisco, aprovechando la apertura de la puerta tras la salida de un vehículo. Una vez dentro, disparó dos veces contra Laura Cruz, a la que alcanzó en el pecho y en la cabeza. Durante su huida abrió fuego contra un teniente destinado en Ribadesella, al que hirió en la parte alta del gemelo. El proyectil le seccionó una arteria y le hizo perder mucha sangre. El mando fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha sido operado.

El atacante, que llevaba puesto un chaleco protector, terminó enfrentándose al sargento encargado del puesto llanisco cuando ya estaba de nuevo en el garaje. Recibió cuatro impactos en el pecho durante el tiroteo y quedó herido de muerte.

Ocho años en Zamora

Dámaso F. S. había llegado a Zamora hacía ocho años, procedente de Gerona, adonde se había trasladado para desempeñar sus funciones y cumplir las órdenes de alejamiento derivadas de la denuncia por violencia de género presentada por Laura Cruz. A partir de entonces comenzó una larga batalla judicial, prolongada durante una década, que terminó con una condena firme por un delito penal grave.

Esa sentencia había activado también el procedimiento disciplinario dentro de la Guardia Civil, aunque el agente todavía no había sido formalmente separado del servicio, sí le había sido comunicada recientemente esta decisión. El instructor del expediente había propuesto su expulsión del Cuerpo, pero la resolución debía recorrer aún varios trámites. La propuesta tenía que pasar primero por la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil y después por el Consejo Superior, integrado por generales. La decisión final correspondía a la ministra de Defensa. Todo el proceso podía prolongarse durante dos o tres meses.

Su situación judicial y el expediente eran las cuestiones que más afectaban al agente, según las fuentes consultadas. Llevaba siete años sin poder disfrutar del hijo mayor y de las dos hijas gemelas nacidas de su matrimonio con Laura Cruz, una resolución judicial que "llevaba muy mal". La última vez que se recuerda a los tres menores jugando en el patio de la Comandancia de Zamora tenían aproximadamente diez y cinco años, respectivamente, durante una estancia con su padre, que residía en el acuartelamiento zamorano. "Le amargaba no poder estar con ellos, se le veía afectado, aunque no hablaba mucho de este asunto", señalan personas que trataron al autor del crimen. "Al conocer la última sentencia, tiró por la calle de en medio", comentó un compañero de Zamora sobre el asesinato machista, que también terminó costándole la vida al agresor tras ser neutralizado por el sargento cuando intentaba huir.

Adiestador de perros

El condenado había solicitado su traslado a la Comandancia de Zamora después de completar la especialización en el Servicio Cinológico mientras estaba destinado en Gerona. Eligió esa unidad, en la que los agentes desarrollan habitualmente su trabajo sin portar armas, y mantuvo su destino mientras la condena no adquirió firmeza. Su traslado a Zamora tenía como objetivo acercarse a Asturias y facilitar las visitas a sus hijos.

Dámaso F. S. trabajaba en el Grupo Cinológico de la Comandancia zamorana y entrenaba perros especializados en la detección de estupefacientes. Dentro de esa labor se le consideraba "uno de los mejores". "En su trabajo era un crack; le conocían bien todos los delincuentes relacionados con el tráfico de estupefacientes de Zamora", relatan sus compañeros.

Junto a su perro "Darko", participó en operaciones de la Guardia Civil desarrolladas en la provincia para localizar drogas y desarticular puntos de venta de sustancias estupefacientes. Tras elegir Zamora como destino para permanecer más cerca de su hijo mayor y de las dos gemelas, se había instalado en los pisos de la Comandancia junto a la que era su nueva pareja.

Quienes coincidieron con él lo describen como una persona de carácter reservado. "Entrenaba a los perros y cumplía al cien por cien con su trabajo", explican sus conocidos, que advierten expresamente de que estas consideraciones profesionales no pretenden "justificar lo que ha hecho".

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Uno de sus compañeros lo vio y habló con él por última vez durante la retransmisión de la final de España en el Mundial, en la Plaza Mayor de Zamora. Apenas tres semanas después, Dámaso F. S. –que era también socio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización con la que colaboraba habitualmente– se apoderó del arma reglamentaria guardada en la taquilla de otro agente, viajó hasta Llanes y entró en el cuartel para asesinar a su exmujer.