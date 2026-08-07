Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mal estado de las calzadas provoca la mayoría de las quejas de Zamora al Consejo Consultivo de Castilla y LeónEl Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del CanalLos ópticos alertan del riesgo de mirar al eclipse sin protección: "vale un solo segundo para que el daño se produzca"El guardia civil destinado en Zamora que mató a su exmujer en Asturias sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
instagramlinkedin

Ciencia

El Instituto de Estudios Zamoranos convoca las becas de investigación

El "Florián de Ocampo" financiará cuatro trabajos con una dotación de tres mil euros

Presentación de una publación del Instituto de Estudios Zamoranos.

Presentación de una publación del Instituto de Estudios Zamoranos. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, ha convocado las XXXIV Becas a la Investigación, para cuatro proyectos de investigación que serán dotados con 3.000 euros cada uno, sobre cualquiera de las ramas de ciencias, humanidades y artes, referidas a la provincia de Zamora o a temas castellanoleoneses que afecten a la provincia de Zamora.

El Florián de Ocampo propone como temas prioritarios y específicos, siempre dentro del ámbito zamorano, la historia, cultura y pensamiento; estructuras demográfico-sociales y su evolución; estudios medioambientales, etnografía, etnología y antropología cultural; recursos económicos y turísticos; estudios sobre el sector agroalimentario; investigaciones referidas a las ciencias puras y aplicadas; conservación, investigación y catalogación del patrimonio histórico; y fomento de recursos privados y públicos.

Las solicitudes deberán ser remitidas digitalmente en formato PDF al correo electrónico del instituto de estudios zamoranos o, alternativamente, en formato papel a la sede del IEZ en la Calle Doctor Carracido (Trasera del Edificio del Colegio Universitario) en Zamora.

El plazo de admisión de los trabajos quedó abierto este pasado 1 de agosto y concluye el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 h.

El IEZ hará público el fallo de la convocatoria antes del 1 de diciembre del presente año 2026, bien a través de su página web o a través de los medios de comunicación.

El Instituto de Estudios Zamoranos es el órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación Provincial de Zamora en materia cultural. El Instituto tiene como finalidad el estudio, promoción y defensa de la cultura provincial en todas sus manifestaciones y la divulgación de estos valores culturales en los distintos ámbitos geográficos, tal y como dicen sus estatutos.

Noticias relacionadas y más

Desde los años ochenta el Instituto ha concedido cerca de trescientas becas a la investigación con temática libre vinculada a Zamora, tanto para tesis doctorales como para trabajos de menor desarrollo. Estos estudios en su mayoría conforman hoy –ya publicados– buena parte del fondo editorial de la entidad.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
  2. Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad
  3. Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
  4. Detenido un menor junto al convento vandalizado de Las Juanas en Zamora capital
  5. El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
  6. Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana
  7. Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja
  8. El empresario de Villaralbo que violó y agredió sexualmente a seis niñas continúa sin pagar la indemnización

Una empresa zamorana recupera íntegros 4.214 euros estafados por internet

Una empresa zamorana recupera íntegros 4.214 euros estafados por internet

El comercio zamorano abrirá el domingo de Fromago

El comercio zamorano abrirá el domingo de Fromago

La Diputación de Zamora prepara una nueva licitación para los terrenos de Barcial del Barco

La Diputación de Zamora prepara una nueva licitación para los terrenos de Barcial del Barco

El Instituto de Estudios Zamoranos convoca las becas de investigación

El Instituto de Estudios Zamoranos convoca las becas de investigación

Zamora Decide convoca una concentración para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles

Zamora Decide convoca una concentración para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas como el ocurrido en el cuartel de Zamora

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas como el ocurrido en el cuartel de Zamora

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en el cuartel de Zamora, entró al de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en el cuartel de Zamora, entró al de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

Los bares de verano salvan el mes de los autónomos en Zamora

Tracking Pixel Contents