Ciencia
El Instituto de Estudios Zamoranos convoca las becas de investigación
El "Florián de Ocampo" financiará cuatro trabajos con una dotación de tres mil euros
El Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, ha convocado las XXXIV Becas a la Investigación, para cuatro proyectos de investigación que serán dotados con 3.000 euros cada uno, sobre cualquiera de las ramas de ciencias, humanidades y artes, referidas a la provincia de Zamora o a temas castellanoleoneses que afecten a la provincia de Zamora.
El Florián de Ocampo propone como temas prioritarios y específicos, siempre dentro del ámbito zamorano, la historia, cultura y pensamiento; estructuras demográfico-sociales y su evolución; estudios medioambientales, etnografía, etnología y antropología cultural; recursos económicos y turísticos; estudios sobre el sector agroalimentario; investigaciones referidas a las ciencias puras y aplicadas; conservación, investigación y catalogación del patrimonio histórico; y fomento de recursos privados y públicos.
Las solicitudes deberán ser remitidas digitalmente en formato PDF al correo electrónico del instituto de estudios zamoranos o, alternativamente, en formato papel a la sede del IEZ en la Calle Doctor Carracido (Trasera del Edificio del Colegio Universitario) en Zamora.
El plazo de admisión de los trabajos quedó abierto este pasado 1 de agosto y concluye el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 h.
El IEZ hará público el fallo de la convocatoria antes del 1 de diciembre del presente año 2026, bien a través de su página web o a través de los medios de comunicación.
El Instituto de Estudios Zamoranos es el órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación Provincial de Zamora en materia cultural. El Instituto tiene como finalidad el estudio, promoción y defensa de la cultura provincial en todas sus manifestaciones y la divulgación de estos valores culturales en los distintos ámbitos geográficos, tal y como dicen sus estatutos.
Desde los años ochenta el Instituto ha concedido cerca de trescientas becas a la investigación con temática libre vinculada a Zamora, tanto para tesis doctorales como para trabajos de menor desarrollo. Estos estudios en su mayoría conforman hoy –ya publicados– buena parte del fondo editorial de la entidad.
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