El Instituto de Estudios Zamoranos convoca las becas de investigación

El Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, ha convocado las XXXIV Becas a la Investigación, para cuatro proyectos de investigación que serán dotados con 3.000 euros cada uno, sobre cualquiera de las ramas de ciencias, humanidades y artes, referidas a la provincia de Zamora o a temas castellanoleoneses que afecten a la provincia de Zamora.

El Florián de Ocampo propone como temas prioritarios y específicos, siempre dentro del ámbito zamorano, la historia, cultura y pensamiento; estructuras demográfico-sociales y su evolución; estudios medioambientales, etnografía, etnología y antropología cultural; recursos económicos y turísticos; estudios sobre el sector agroalimentario; investigaciones referidas a las ciencias puras y aplicadas; conservación, investigación y catalogación del patrimonio histórico; y fomento de recursos privados y públicos.

Las solicitudes deberán ser remitidas digitalmente en formato PDF al correo electrónico del instituto de estudios zamoranos o, alternativamente, en formato papel a la sede del IEZ en la Calle Doctor Carracido (Trasera del Edificio del Colegio Universitario) en Zamora.

El plazo de admisión de los trabajos quedó abierto este pasado 1 de agosto y concluye el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 h.

El IEZ hará público el fallo de la convocatoria antes del 1 de diciembre del presente año 2026, bien a través de su página web o a través de los medios de comunicación.

El Instituto de Estudios Zamoranos es el órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación Provincial de Zamora en materia cultural. El Instituto tiene como finalidad el estudio, promoción y defensa de la cultura provincial en todas sus manifestaciones y la divulgación de estos valores culturales en los distintos ámbitos geográficos, tal y como dicen sus estatutos.

Desde los años ochenta el Instituto ha concedido cerca de trescientas becas a la investigación con temática libre vinculada a Zamora, tanto para tesis doctorales como para trabajos de menor desarrollo. Estos estudios en su mayoría conforman hoy –ya publicados– buena parte del fondo editorial de la entidad.