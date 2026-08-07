"¿También habría que subvencionar las orquestas o las comidas populares?" Faúndez rechaza las ayudas específicas a los festejos taurinos

"¿Y por qué no subvencionar también las orquestas, que cada vez son más caras, o las comidas populares porque ha subido mucho todo?" Esta es la pregunta que lanzó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ante la moción presentada por la portavoz del PSOE, Sandra Veleda, para la creación de una línea de ayudas destinada a los festejos taurinos tradicionales. El dirigente alistano rechazó así la propuesta y defendió que la institución ya presta apoyo a la tauromaquia.

La iniciativa planteada por el Grupo Socialista reclamaba que el próximo presupuesto provincial incorporase una partida específica para ayudar a los municipios a mantener estas celebraciones. "La organización de este tipo de eventos supone cada año un mayor esfuerzo económico para los ayuntamientos, especialmente para los de menor población, que deben hacer frente al incremento de los costes derivados de la organización, la seguridad, la contratación de profesionales, los seguros obligatorios y el cumplimiento de la normativa vigente", argumentó Veleda. Dificultades que pueden poner en riesgo la continuidad de celebraciones con años de tradición en distintos municipios de la provincia de Zamora.

La propuesta socialista planteaba establecer unas bases con criterios objetivos para repartir las ayudas, teniendo en cuenta cuestiones como la antigüedad y continuidad de los festejos, su relevancia cultural y social y el número de habitantes del municipio. También proponía abrir un diálogo con los ayuntamientos para concretar las condiciones de la convocatoria.

El presidente calificó la propuesta de "ocurrencia" y cuestionó que la Diputación tenga que crear una ayuda específica para uno de los componentes de las fiestas patronales. "¿Qué vamos a convertir a esta Diputación en pagar las fiestas de los pueblos?", declaró.

En esa misma línea, puso sobre la mesa el aumento de los costes de otros elementos habituales de las fiestas, como las orquestas, las comidas populares, los hinchables o los fuegos artificiales. Su argumento fue que, si la Diputación asumiera una línea específica para los festejos taurinos, habría que plantearse también dónde poner el límite para el resto de actividades festivas. "¿Y por qué no también sufragar las paellas porque ha subido el pollo y el arroz y por qué no pagar también los hinchables o los juegos artificiales, que han subido mucho?", cuestionó.

Con siete votos a favor y dieciocho abstenciones, la propuesta no salió adelante. No obstante, Faúndez reclamó al PSOE que envíen sus propuestas al Gobierno de España para que "reduzcan el IVA de los servicios complementarios de los festejos taurinos, ganaderos y seguros, que están al 21%". Además, subrayó que en los últimos presupuestos del gobierno central se ha destinado solamente 65.000 euros a la tauromaquia.

Al mismo tiempo, recordó que la Diputación de Zamora ya colabora con los festejos taurinos de la provincia con distintas actividades como la organización de jornadas y charlas en municipios con tradición taurina. Asimismo, hizo alusión a la intervención de la institución en el conflicto relacionado con los delegados taurinos. "Cuando hubo el conflicto entre la Junta de Castilla y León y la subdelegación del Gobierno por los delegados taurinos, ahí estuvo la Diputación coordinando con los trabajadores de esta casa para que no se suspendiese ningún festejo taurino", indicó.