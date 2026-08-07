La Diputación de Zamora prepara una nueva licitación para los terrenos de Barcial del Barco

Los terrenos que la Diputación de Zamora adquirió en Barcial del Barco con el fin de cedérselos a la empresa interesada en crear una biorrefinería vuelven a situarse en el foto del debate provincial. El motivo: una modificación de créditos que este viernes se llevaba al pleno ordinario del mes de agosto.

El objetivo de la institución es preparar un procedimiento para poner la parcela a disposición de un nuevo proyecto después de que la iniciativa industrial planteada inicialmente no llegara a materializarse. Para ello, se ha debatido una modificación de créditos que incluye 18.150 euros para contratar asistencia especializada durante la futura licitación y hasta la adjudicación de los terrenos. En definitiva, para dotar a la Diputación del apoyo técnico y jurídico necesario para elaborar los pliegos y afrontar un procedimiento que el equipo de Gobierno considera "complejo", tal y como detalló el presidente de la institución, Javier Faúndez.

La historia de la parcela se remonta al año 2021, cuando la Diputación adquirió los terrenos por unos 307.000 euros con el objetivo de facilitar la implantación de una industria de biorrefinería. El proyecto no salió adelante y los terrenos quedaron finalmente en propiedad de la institución provincial. Durante el debate, el presidente defendió que aquella adquisición respondió a la expectativa de generar actividad económica y empleo en la comarca.

Ahora, según explicó el dirigente en el Pleno, existe una empresa interesada en impulsar un proyecto, lo que ha llevado a la Diputación a iniciar los trámites para buscar una nueva salida a la parcela. La institución ha descartado una adjudicación directa y optará por un procedimiento abierto, al tratarse de bienes de titularidad provincial.

La contratación de la consultoría generó las dudas de los grupos de PSOE e Izquierda Unida quienes cuestionaron que, cinco años después de la compra de los terrenos, la Diputación Provincial tenga que volver a contratar servicios externos para preparar la adjudicación. Asimismo, reclamaron mayor información sobre las condiciones concretas de la operación como si los terrenos serán cedidos o vendidos, cuál será su precio y cuáles serán finalmente las características del proyecto que se pretende instalar.

El equipo de gobierno justificó la contratación de la consultoría por la complejidad del procedimiento, incidiendo en que la asistencia permitirá preparar los pliegos y establecer las condiciones de la futura puesta a disposición de los terrenos. Además, el expediente contempla la posibilidad de recurrir a asesoramiento adicional si durante la licitación aparecen dificultades o conflictos que requieran asistencia jurídica específica.

Faúndez defendió así el gasto de 18.150 euros como una inversión necesaria para intentar que el proyecto pueda salir adelante y rechazó las críticas de la oposición a la contratación de servicios externos. "Ante una posibilidad de instalación, ¿qué harían ustedes? Nos lanzamos para ver si alguien quiere asentarse en Barcial o miramos para el otro lado, somos cicateros y decimos, no nos gastamos los 18.000 euros y a lo mejor perdemos cincuenta o sesenta puestos de trabajo en la provincia. Harían lo mismo que nosotros", argumentó durante su turno de intervención.

Por ello, insistió en que la Diputación debe aprovechar la oportunidad si existe un operador interesado. La institución considera que el procedimiento permitirá de este modo comprobar si finalmente existe un proyecto capaz de ocupar los terrenos y recuperar la expectativa de actividad económica que motivó en su momento su adquisición.