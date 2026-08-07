El comercio zamorano abrirá el domingo de Fromago

El comercio zamorano podrá abrir el domingo de Fromago, con el fin de aprovechar la alta afluencia de personas que se espera lleguen a Zamora durante la Feria Internacional del Queso de Zamora.

Lo que permitirá la apertura del comercio es el acuerdo alcanzado por la comisión paritaria del convenio del sector en la que tanto CEOE como los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras han fijado el 20 de septiembre como festivo de apertura.

El propio convenio prevé una serie de festivos de apertura permitida que se van decidiendo a lo largo del año, en función de las circunstancias más favorables para el sector.

No obstante, que se pueda abrir no significa que todos los comercios vayan a hacerlo, aunque desde la patronal el deseo es que sean los máximos posibles. Eso sí, los comercios que decidan abrir podrán hacerlo con sus trabajadores, con las correspondientes compensaciones establecidas en el convenio colectivo.

Esta medida ya se implementó hace dos años, durante la anterior edición de la Feria Fromago, que se cerró con un importante éxito de ventas y visitantes a la ciudad.

Fromago se celebra del 17 al 20 de septiembre en Zamora, organizado por la Escuela Internacional de Industrias Lácteas con el apoyo de la Diputación, Caja Rural, Junta y otras administraciones y entidades.