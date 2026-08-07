Los bares de verano salvan el mes de los autónomos en Zamora

La llegada del verano ha vuelto a dar impulso al trabajo autónomo en Zamora. Como suele ocurrir cada mes de julio, la hostelería fue el sector que más creció gracias al inicio de la temporada estival y a la reapertura de numerosos negocios que concentran su actividad en estas fechas. Bares de piscinas municipales, terrazas y otros establecimientos de temporada han vuelto a levantar la persiana en muchos municipios, lo que ha tenido su repercusión en el aumento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En concreto, la hostelería incorporó 23 trabajadores por cuenta propia durante el último mes, pasando de 1.411 a 1.433 afiliados, el mayor incremento registrado entre todos los sectores económicos de la provincia. Tirón que ha ayudado a que Zamora cierre el pasado mes en positivo, aunque con una cifra mucho menor que en junio, cuando el saldo final fue de 36 autónomos más. El colectivo contabiliza así 15.648 autónomos, 41 más que a finales del año 2025, pero 88 menos que hace un año.

El comportamiento del sector hostelero es algo frecuente en esta época del año. La apertura de los bares de las piscinas municipales, el aumento de la actividad en restaurantes y cafeterías gracias a un mayor movimiento de visitantes y la puesta en marcha de pequeños negocios ligados a las fiestas patronales o al turismo rural generan un incremento de la actividad que acaba reflejándose en las cifras del trabajo autónomo. Fenómeno habitual en una provincia donde muchos establecimientos de pequeños municipios rurales concentran buena parte de sus ingresos en apenas dos meses.

Junto a la hostelería también crecieron en julio las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que ganaron nueve autónomos, como consecuencia de la programación cultural y festiva propia del verano. Además, la industria manufacturera sumó cuatro afiliados; el comercio, tres; las actividades financieras y de seguros, otros tres; la información y las comunicaciones, dos; y las industrias extractivas incorporaron un trabajador por cuenta propia.

No obstante, no todos los sectores siguieron esa misma evolución. La educación registró el mayor descenso del mes al perder 18 autónomos, una caída que coincide con el final del curso escolar. También retrocedieron las actividades profesionales, científicas y técnicas, con diez menos, la agricultura, con otros diez, el transporte y almacenamiento, con cinco, además de la construcción, las actividades inmobiliarias y la información y comunicación, aunque en estos últimos casos las variaciones fueron más reducidas.

Datos que explican por qué el buen momento de la hostelería apenas ha tenido reflejo en el conjunto de la provincia siendo el saldo final de únicamente tres nuevos autónomos en comparación con el mes precio.

Comparativa regional

La comparación con el resto de Castilla y León no sitúa a Zamora entre las provincias más dinámicas en julio en cuanto a la generación del autoempleo. Ávila encabezó el crecimiento mensual con 71 nuevos autónomos, un incremento del 0,5%, seguida de Segovia, con 56 emprendedores más (0,4%); Soria, con 22 más (0,3%); y Palencia, con 25 (0,2%).

Zamora apenas añadió tres afiliados, mientras que Salamanca y Valladolid fueron las únicas provincias que perdieron trabajadores por cuenta propia durante julio, con ocho menos en ambos casos. En el conjunto de la comunidad el balance fue de 225 nuevos autónomos, que se traduce en un 0,1% más.

En cuanto a la evolución anual, los datos de la Federación Regional de Trabajadores Autónomos (ATA) reflejan que desde diciembre la provincia ha pasado de 15.607 a 15.648 autónomos, es decir, que se han ganado 41 trabajadores por cuenta propia. Crecimiento del 0,3%, ligeramente superior al registrado de media en Castilla y León, que alcanza un 0,2%, aunque muy lejos del ritmo que mantiene el conjunto del país, que anota una subida del 1,4%.

No obstante, la comparación con hace un año sigue siendo negativa. En julio de 2025 había 15.736 autónomos en Zamora. Doce meses después son 15.648, lo que supone 88 menos. La provincia continúa, por tanto, sin recuperar el terreno perdido durante el último ejercicio, con un saldo negativo del 0,6%, mientras el número de trabajadores por cuenta propia sigue aumentando en el conjunto de España, con un 1,7% más.

Las mujeres lideran el emprendimiento

Otro dato que vuelve a repetirse es el mayor peso del emprendimiento femenino en la evolución del colectivo en Zamora. Desde diciembre, el número de autónomas ha aumentado en 67 personas, mientras que los hombres han descendido en 26. En la comparación anual, las mujeres también resisten mejor, con 21 afiliadas más frente a la pérdida de 108 hombres. Números que dan cuenta del peso de las emprendedoras para sostener el trabajo autónomo en la provincia.

Por sectores, la agricultura continúa siendo el principal soporte del trabajo autónomo en Zamora. Con 4.253 afiliados, concentra más de una cuarta parte del colectivo provincial. Le siguen el comercio, con 3.201 autónomos; la construcción, con 1.892, y la hostelería, que tras el incremento de julio alcanza los 1.433. Muy por detrás aparecen las actividades profesionales, científicas y técnicas, el transporte o las actividades sanitarias, confirmando la relevancia que siguen teniendo las actividades tradicionales dentro de la economía zamorana.

Pérdida de autónomos empleadores

A nivel nacional, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos perdió 103 autónomos en el mes de julio, situando la cifra total de autónomos en 3.472.357 personas. "Los datos de empleo que hemos conocido hoy correspondientes al mes de julio nos dejan un julio en 2026 con un resultado mejor que julio del año 2025, cuando se perdieron 7.286 autónomos. No obstante, hay que decir que en el ámbito de los autónomos y, en consonancia de lo que venía advirtiendo la EPA, se produce una pérdida de autónomos. Pérdida de autónomos que se debe principalmente y tal como reflejaba la EPA a una pérdida de autónomos empleadores", señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Destrucción de empleo que, advierte, se está produciendo en el ámbito de las pequeñas empresas y de los autónomos. "Cada día hay menos autónomos empleadores, menos pequeñas empresas y menos empleos generados por los autónomos. Además, el número de autónomos empleadores sigue descendiendo y cada día tenemos menos empresarios que generan empleo", destaca.

"Es cierto que el empleo crece en las grandes empresas, en las medianas empresas, pero se mantiene prácticamente plano en el ámbito de las microempresas y se destruye empleo en las empresas de uno a dos trabajadores", apunta.