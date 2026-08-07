Las ayudas de la Diputación al planeamiento urbanístico vuelven a la casilla de salida

La Diputación de Zamora tendrá que repetir la convocatoria de ayudas para el planeamiento urbanístico municipal después de detectar errores durante su tramitación. Por ello, el pleno provincial aprobó este viernes desistir la concesión de una subvención de 190.000 euros para el diseño del planeamiento urbanístico en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al tiempo que el equipo de Gobierno se comprometió a llevar las nuevas bases al pleno del mes de septiembre.

A la convocatoria se habían presentado cinco ayuntamientos: Cañizal, Matilla de la Seca, Melgar de Tera, Manzanal de los Infantes y Moreruela de Tábara, aunque inicialmente la línea estaba planteada para atender a cuatro municipios. La ayuda partía de una dotación de 29.000 euros y contemplaba la posibilidad de ampliar el crédito.

Las dificultades aparecieron durante la valoración de las solicitudes. La comisión de valoración detectó discrepancias entre las bases reguladoras aprobadas por el pleno en abril y las que posteriormente se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia.

Decisión de paralizar el procedimiento que provocó las críticas de la oposición. Laura Rivera, portavoz de Izquierda Unida, puso el acento en las carencias de planeamiento que todavía existen en buena parte de la provincia y recordó que su grupo ya consideraba "insuficiente" una convocatoria limitada a cuatro municipios.

Rivera advirtió de que con el desistimiento "lo que era poco, se convierte en nada" y sostuvo que el problema no es únicamente económico. A su juicio, la falta de estas ayudas supone también limitar la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre la ordenación de su territorio.

Por su parte, Sandra Veleda, portavoz del PSOE, reclamó que los fondos previstos para este año no se pierdan y puedan incorporarse a la próxima convocatoria. También planteó aumentar la dotación económica, teniendo en cuenta que ya son cinco los municipios que han mostrado interés por la línea de ayudas.

La respuesta del equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora llegó de la mano de Natalia Ucero, diputada responsable del área de Urbanismo, quien defendió la necesidad de volver a empezar el procedimiento para garantizar que todos los ayuntamientos concurran en igualdad de condiciones. Ucero explicó que las discrepancias detectadas obligan a desistir de la convocatoria actual, pero aseguró que el compromiso es volver a aprobar las bases y sacar de nuevo la ayuda.

La diputada insistió en que el desistimiento no significa renunciar a la subvención y señaló que el objetivo es que pueda ejecutarse antes de que termine el año. La convocatoria, además, tiene un periodo de ejecución superior a cuatro años para los ayuntamientos beneficiarios.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, cerró el debate con el mismo mensaje. "Desistir no es renunciar", afirmó, antes de recordar que el compromiso del equipo de Gobierno es llevar de nuevo la convocatoria al pleno de septiembre y aprobarla a lo largo de este año. Faúndez defendió que la prioridad es garantizar la igualdad entre los solicitantes y que el dinero público se conceda con todas las garantías.

Faúndez también respondió a las críticas por la cuantía de la ayuda y recordó que a la convocatoria se han presentado cinco municipios y que está garantizada para cuatro de ellos. "Cuando sale una convocatoria intentamos cuantificarla de manera que pueda entrar todo el mundo, pero que se quede un ayuntamiento tampoco es ningún trauma, porque el año que viene volveremos a sacar la ayuda y aquellos ayuntamientos, que se quedaron fuera, tendrán una puntuación adicional", expuso.

El punto salió adelante con 22 votos a favor y tres abstenciones de los diputados de Izquierda Unida.

Renovación del contrato del servicio de limpieza de fosas sépticas

Por otra parte, el Pleno de la Diputación Provincial de Zamora aprobó por unanimidad la contratación del servicio de limpieza de fosas sépticas en la provincia de Zamora. El contrato saldrá a licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con un presupuesto base de 302.500 euros. La adjudicataria tendrá que hacerse cargo de la limpieza de las fosas sépticas, repartidas por toda la provincia, y entregar los residuos derivados de la misma a las EDAR y a otros centros de tratamiento autorizados para llevar a cabo este proceso de depuración.

El contrato se había puesto en marcha en el anterior mandato siendo diputado de Medio Ambiente el actual presidente de la Diputación porque, explicó, la Confederación Hidrográfica del Duero estaba exigiendo a los ayuntamientos la limpieza de las fosas sépticas con las consiguientes sanciones y suplemento de coste económico. Ahora se renueva por un plazo de cinco años, con un presupuesto anual de 60.500 euros hasta 2030. Es decir, 302.500 euros en total.

El presidente de la Diputación justificó la subida del presupuesto de este contrato en 10.500 euros al año, a la que había aludido el Grupo Provincial de Izquierda Unida, en el incremento general de los precios. Asimismo, recordó que se han sumado 200 ayuntamientos al contrato de limpieza de fosas sépticas porque, recordó, esa limpieza está bonificada.