Zamora continúa perdiendo población frente a la tendencia general al alza

Zamora continúa perdiendo población durante este 2026 a pesar del fuerte aumento de los extranjeros, si bien el balance del último año completo (de julio de 2025 a este julio) es positivo y le permite abandonar el vagón de las provincias con pérdida de habitantes en el que solo se mantiene ya Melilla.

Los datos del año 2026, de enero a julio no son, sin embargo, positivos, ya que la provincia ha perdido 38 habitantes, frente a los 265 que retrocede Soria, los 292 de Melilla, los 591 de Cáceres y los 1.396 de Córdoba, únicos territorios de todo el país donde la cifra de vecinos es menor en verano de lo que era este invierno.

Evolución de la población con el avance de datos de julio / Ical

Zamora tendría en estos momentos 165.510 habitantes según los datos de la estadística continua de población del INE , que estima un aumento en España de 104.178 personas durante el segundo trimestre de 2026 y que situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

La pérdida de habitantes se debe al declive de la población nacional, que está en franco retroceso y, con 153.812 habitantes en Zamora ha perdido ya claramente la barrera de los 154.000.

Por el contrario, la población extranjera sigue en aumento y es ahora mismo la principal esperanza para evitar el descalabro demográfico. De los 10.245 extranjeros que vivían en Zamora en julio de 2025 se pasó a 10.926 este 1 de enero y ahora mismo están en 11.698. Es decir, han crecido en 1.453 personas en tan solo un año.

Aun así la población extranjera representa ahora mismo un 7% del total de habitantes provincial.

Análisis del trimestre

La población de Castilla y León creció durante el segundo trimestre un 0,14% hasta alcanzar los 2.427.156 habitantes a 1 de julio de 2026, lo que supone 3.383 personas más que tres meses antes. Este incremento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,21%, con 104.178 personas más, hasta los 49,8 millones de habitantes, según los datos provisionales recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las autonomías, con la Comunidad Valenciana a la cabeza (0,43%), seguida por Baleares (0,36%), Asturias y Murcia (con el 0,29% en ambos casos), Aragón y Castilla-La Mancha (0,28%) y Cataluña (0,27%). Por debajo de la media nacional se situaron, con la peor evolución, Canarias (0,03%), seguida por Extremadura (0,05%), La Rioja (0,09%), Andalucía (0,1%), País Vasco y Navarra (0,12%), Castilla y León (0,14), Galicia (0,17%), la Comunidad de Madrid (0,18%) y Cantabria (0,2%).

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026 en Castilla y León un 0,77 % al lugar sumar 18.427 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,9%, con 444.205 personas más.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,04% (967 personas) durante en este periodo, en relación con el primer trimestre del año hasta los 2.192.341 millones de habitantes. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 1,89%, hasta alcanzar los 234.815 el 1 de julio de este año, lo que supone 4.350 más. Además, de los 2,43 millones de habitantes de Castilla y León, 1.197.212 son hombres y 1.229.944 mujeres.

En esta línea, el crecimiento poblacional del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero, de 10.291.807 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española aumentó en 16.981.

Provincias

En la variación trimestral, la población a 1 de julio de este año se redujo con relación al 1 de abril en dos provincias: en Soria experimentó un retroceso del 0,12% con 111 habitantes menos; y en Zamora bajó un 0,01% con 20 habitantes menos.

Por el contrario, los mayores aumentos porcentuales en el segundo trimestre se dieron en Segovia, con un 0,23% más, al añadir 368 habitantes; seguido de Burgos, con un 0,21% y 780 personas más; Valladolid, con un 0,18% y 943 personas más; Segovia, con un 0,16% y 263 habitantes más; León, con un 0,14% y 619 habitantes más; Ávila, con un 0,12% y 200 habitantes más; y Salamanca, con el 0,10% y 341 más.

La población española disminuyó en el segundo trimestre en todas las provincias de la Comunidad, salvo en Segovia, que aumentó un 0,06% con 77 habitantes más; y en Valladolid, con un 0,02% de subida y 121 habitantes más. Al frente de los descensos se situó Zamora, con un 0,26% de retroceso y 401 habitantes menos; seguida por Palencia y Soria, ambas con un 0,13% (186 y 102, respectivamente); Salamanca, con un 0.06% y 195 menos; León, con un 0,05 y 194 menos; y Ávila y Burgos con un 0,02% y 28 y 59 habitantes menos, respectivamente.

En el extremo opuesto, el número de foráneos creció en todas las provincias salvo en Soria, donde se contrajo un 0,07%, con 9 vecinos menos. Al frente de las subidas se situó Zamora con un 3,37% y 381 más, seguida por Palencia con el 3,29% y 449 más, León con un 2,46% y 813 habitantes más, Salamanca con un 2,05% y 536, Burgos con un 1,89% y 839, Valladolid con un 1,77% y 822, Ávila con un 1,29% y 228, y Segovia con un 1,17% y 291 foráneos más.

Con todo ello, la provincia más poblada de la Comunidad es Valladolid con 536.425 personas, seguida por León, con 450.910 personas; Burgos, con 367.864 personas; Salamanca, con 331.264; Zamora, con 165.510; Ávila, con 162.743; Segovia, con 161.261; Palencia, con 160.620; y Soria, con 90.559.