Zamora, la ciudad "auténtica y original" que conquista a los visitantes alemanes

Zamora sigue abriéndose camino en uno de los mercados turísticos internacionales con mayor potencial para la provincia. La ciudad recibe estos días a Sabine y Werner Mattenheimer, propietarios de una agencia de viajes de Gochsheim, una pequeña localidad de la región alemana de Franconia (Baviera), quienes han ganado un viaje a la capital tras participar en un webinar de promoción turística organizado por el Ayuntamiento de Zamora.

La pareja fue recibida este jueves en la Plaza Mayor por el concejal de Turismo, Christoph Strieder, dentro de una estrategia municipal que busca aumentar la presencia de Zamora en el mercado internacional, especialmente en Alemania. "Tenemos que mejorar las cifras del turismo internacional. Castilla y León sigue teniendo muy poca presencia en las agendas de los grandes operadores turísticos alemanes y queremos cambiar esa realidad", explica el edil. Para ello, el Ayuntamiento lleva más de un año desarrollando acciones promocionales como seminarios online para profesionales del sector, encuentros con medios especializados y presentaciones en ciudades alemanas, la última de ellas hace apenas dos semanas en Berlín.

En esos encuentros se sortea un viaje a Zamora entre los participantes. "Es una forma de conseguir que los profesionales conozcan el destino de primera mano. Si ellos descubren lo que ofrece Zamora, después podrán venderla mejor en Alemania", detalla Strieder.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, posa en medio de Werner y Sabine Mattenheimer. / José Luis Fernández / LZA

La estancia de los Mattenheimer va mucho más allá de una visita turística. Durante varios días recorrerán algunos de los principales recursos de la provincia con el objetivo de valorar su incorporación a futuros paquetes vacacionales. El programa incluye visitas a Toro, Arribes del Duero y, si el tiempo lo permite, Sanabria, además de una bodega de la Ruta del Vino de Zamora.

El viaje ha tenido también un componente singular. Werner Mattenheimer es un gran aficionado a la astronomía y a los eclipses, por lo que una de las primeras actividades fue conocer el observatorio astronómico de Sobradillo de Palomares junto al divulgador Javier Domínguez.

La estrategia municipal pasa por vender Zamora como parte de un destino más amplio. "Nadie viene desde Alemania únicamente para visitar Zamora. Lo que buscamos es integrarla en itinerarios que incluyan Castilla y León y el norte de Portugal, con estancias de tres o cuatro días en la provincia antes de continuar hacia Salamanca, León o Portugal", desarrolla Strieder. De hecho, en las últimas acciones promocionales impulsadas por el Ayuntamiento de la capital se ha trabajado conjuntamente con la Oficina de Turismo de la Embajada de Portugal en Berlín para presentar ambos territorios como un destino complementario.

Alternativa frente a los destinos masificados

Para Sabine y Werner Mattenheimer esta es la primera visita a Zamora y las primeras impresiones no pueden ser más positivas. Lo que más les ha sorprendido es precisamente aquello que diferencia a la ciudad de los grandes destinos masificados. "Nos parece auténtica y original. Aquí encuentras españoles, no como en muchas zonas de costa donde predominan los turistas extranjeros", aprecia Sabine, quien considera que esa autenticidad puede convertirse en uno de los principales atractivos para el viajero alemán.

La pareja cree que Zamora tiene posibilidades reales de incorporarse a la oferta de su agencia, especialmente vinculada al turismo fluvial, por ejemplo en el marco de los cruceros por el Duero portugués al considerar que la cercanía de Zamora, a poco más de un centenar de kilómetros de los puertos donde finalizan muchos de estos recorridos, permite ampliar la experiencia con varios días de estancia en la provincia. "Muchos clientes realizan un crucero de cinco o seis días por el Duero y después buscan conocer otros lugares del interior de España. Zamora puede encajar perfectamente en ese tipo de viajes", apuntan.

Los turoperadores creen también que cada vez más viajeros buscan alejarse de los destinos saturados. "Barcelona, Mallorca o Madrid ya son destinos muy conocidos. El turista alemán busca ahora la España original", resume Werner Mattenheimer.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado entre sus motivaciones. "Les interesan mucho las tapas, el vino, el queso y los productos de kilómetro cero", añade Strieder, quien resalta que también está creciendo el turismo en autocaravana, un segmento especialmente interesante para Zamora. En Alemania se ha disparado la compra de este tipo de vehículos y muchos de sus propietarios recorren la Península durante el otoño e invierno buscando temperaturas más suaves. "Queremos que descubran el interior y no solo la costa mediterránea. Zamora ofrece un clima muy agradable en otoño y además cuenta con cuatro áreas de autocaravanas gratuitas y muy próximas al casco urbano", aprecia el concejal responsable del área de Turismo.

Sabine y Werner permanecerán en Zamora hasta el domingo. Tiempo que aprovecharán al máximo para descubrir una provincia que aspira a convertirse en una parada habitual dentro de los itinerarios de los viajeros alemanes que buscan, precisamente, esa España menos conocida y más auténtica.