Los ópticos alertan del riesgo de mirar al eclipse sin protección: "vale un solo segundo para que el daño se produzca"

"Lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestros ojos y los de nuestros niños". Este es el mensaje principal que lanza el óptico-optometrista Ángel Viñas de cara a la expectación generada ante el eclipse solar total que se producirá el miércoles 12 de agosto. Las principales pautas a seguir se centran en no ver el eclipse con gafas de sol normales ni con gafas de sol polarizadas. Tampoco se puede ver con ningún tipo de radiografía, negativos de fotografías antiguas, con CDs, etc. "Hay que utilizar gafas específicas para ver el eclipse, que son gafas homologadas con la norma ISO 12312-2", subraya.

Observación del fenómeno ante la que pide, sobre todo, tener "muchísimo cuidado" con los niños y niñas porque "son mucho más sensibles". Menores que tienen más peligro porque, "a veces jugando pueden estar poniéndose y quitándose las gafas para ver cómo se ve sin ellas", apunta. Conducta que puede provocar graves lesiones en la retina. "La gafa no la podemos quitar en ningún momento", reitera.

Asimismo, recuerda que si se va a observar el eclipse con telescopios o prismáticos, tienen que estar dotados de un filtro específico para poderlo ver. "No vale ponerse la gafa homologada para ver el eclipse y mirar a través de ellos, porque es mucho más potente la luz a través del prismático, del telescopio, y la gafa no va a ser suficiente", manifiesta Viñas.

Gafas homologadas para el eclipse sobre el mostrador de Ángel Óptico. / Victor Garrido / LZA

El uso del teléfono móvil para observar o grabar el fenómeno astronómico excepcional del próximo 12 de agosto puede ser también potencialmente peligroso para la salud ocular. "No tienen un filtro que absorba esa gran cantidad de luz que emite el Sol", incide. En este sentido, el profesional recuerda que, aunque estemos grabando el eclipse, la radiación que puede llegar al ojo sigue siendo perjudicial.

Por ello, insiste en que tiene que ser un filtro que lleve incorporado el instrumento, ya que si no el riesgo "sería igual que si lo estuviéramos viendo a ojo desnudo".

"Es verdad que cuando tú miras el Sol de forma habitual, también es dañino y hay que tener muchísimo cuidado, pero en este caso, al haber una situación de oscuridad, el ojo siente que está de noche o que ha bajado la luz. Por tanto, la pupila se va a dilatar, va a entrar más luz y es cuando nos puede producir patologías como la retinopatía solar".

Daño que es "irreversible", ya que es una lesión que afecta a la mácula, es decir, la zona de la retina responsable de la visión central y de los detalles finos debido a que la luz solar se concentra sobre los tejidos oculares y genera alteraciones en las células encargadas de la visión. "Nos va a hacer perder la visión y no vamos a tener ocasión de recuperarla", advierte.

Ángel Viñas revisa la vista de una paciente. / Victor Garrido / LZA

Entre los síntomas que se pueden notar, se encuentran signos de escozor, picor, sensación de quemazón o pérdida de visión. "Si eso ocurre, deberíamos de acudir, especialmente si hay pérdida de visión, de forma urgente al oftalmólogo para valorar si ha habido algún daño que sea importante dentro de la retina", indica Viñas. En cuanto a las personas que se hayan sometido a una cirugía ocular con láser, el óptico alerta que pueden tener más posibilidades de que el ojo se irrite.

Falsa sensación de seguridad

Entre las consultas más frecuentes sobre la observación está la de sí en algún momento se pueden retirar las gafas durante el eclipse. El especialista zamorano lo tiene claro: "yo no lo aconsejo". "Siempre que estemos viendo el eclipse, es muy importante que no retiremos la gafa en ningún momento", acentúa. Norma que pide seguir aunque el tiempo de exposición al fenómeno sea mínimo. "Aunque sea muy poquito tiempo, vale hasta un segundo para que ese daño se produzca. Entonces, insisto en la protección, con la gafa homologada, con la norma ISO 12312-2, es la única posible para utilizar". Ni gafas de sol con un cristal muy oscuro, ni gafas para soldar, ni gafas específicas para ver máquinas en oscuridad, "no valen en absoluto", el filtro tiene que ser el adecuado.

El eclipse se producirá al atardecer por lo que va a haber una falsa sensación de seguridad, puesto que el Sol se está metiendo y produce menos deslumbramiento. "También va a haber un momento en el que la cobertura es total, pero debemos tener cuidado porque se va a formar un anillo de fuego y eso va a emitir radiación", afirma. Radiación infrarroja, ultravioleta y visible, ante la que hay que tener cuidado, "especialmente la ultravioleta nos hace muchísimo daño a nivel retiniano", apostilla. Motivo por el que es fundamental protegerse al 100% de las tres longitudes de onda corta.

"El consejo es no quitar la gafa en ningún momento, ni desde que empieza hasta que termine, y de esa forma no corremos riesgos" porque "vale hasta un segundo para que ese daño se produzca", avisa.

Mucho ojo con las gafas

Aunque todas las personas están expuestas al riesgo si se mira directamente al eclipse solar total, el óptico hace especial hincapié en la protección de los más pequeños. "Lo que es el cristalino o la córnea va perdiendo transparencia, pero los niños lo tienen totalmente transparente, con lo cual la entrada de luz es más potente y más limpia", argumenta. Por ello, pide que se tenga una vigilancia especial, sobre todo, si hay un grupo de menores. "Nos podemos despistar y tenemos que tener especialmente cuidado con ellos", opina.

El óptico zamorano explica los riesgos de mirar al eclipse sin la protección adecuada. / Victor Garrido / LZA

Además, exhorta a usar gafas que se hayan adquirido en centros sanitarios o centros especializados. "Hay que tener cuidado porque siempre ocurre que hay quien aprovecha esta situación y si esa gafa no está homologada es todavía más peligroso que si lo vemos con una gafa de sol", dice. Compra de gafas en espacios de confianza para evitar caer en estafas de artículos a los que se les ha puesto unos negativos, por ejemplo, de fotografía o unos plásticos tintados negros. "

Se va a engañar a la pupila pensando que se la protege, se va a dilatar y entra luz al 100%. Es cuando más daño va a haber, casi más que si no tienes puesta la gafa porque ahí la pupila se protege: se contrae, se cierra y te protege de la luz, pero cuando le pones bajo una trampa se va a dilatar y entra más luz y es más daño el que hace", razona.

Por último, es primordial asegurarse de que las gafas, aunque estén homologadas, no han sufrido ningún desperfecto, comprobando que el filtro permanece intacto, sin arañazos, roturas o deformaciones. Intactas, sin zonas despegadas y que cubran correctamente todo el campo visual sin que haya huecos laterales.