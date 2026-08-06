El mal estado de las calzadas provoca la mayoría de las quejas de Zamora al Consejo Consultivo de Castilla y León

Las reclamaciones por el mal estado de las vías públicas y otros servicios municipales y la irrupción de animales en la calzada en accidentes de tráfico fueron las principales causas de la presentación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial llegadas desde Zamora y gestionadas por el Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en la plaza de la Catedral. Curiosamente, en el primer semestre no ha llegado ninguna reclamación por mala praxis en la atención sanitaria desde Zamora.

Valladolid, con 59 dictámenes, León, con 47, Salamanca, con 34, y Zamora, con 25 son las provincias de las que proceden el mayor número de dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León durante el primer semestre de este año. A continuación, se sitúan Burgos, con 24; Palencia, con 13; Ávila, con 12 y Soria, con 9. A estos dictámenes se suman otros 9 cuyo ámbito territorial pertenece a varias provincias.

El Consejo Consultivo ha aprobado 242 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 150 recursos durante el citado periodo.

Del total de dictámenes, 157 proceden de consultas de las administraciones locales, 83 de la administración autonómica y 2 de lasuniversidades públicas. En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 189, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial.

Reclamaciones presentadas por los ciudadanos por el mal funcionamiento de los servicios públicos / Consejo Consultivo

Por materias, el mayor número (53) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación). También en el caso de Zamora, con seis reclamaciones motivadas por el estado de las vías públicas, otros tres por la actividad municipal y dos por la irrupción de animales en la calzada como principales vías.

El dictamen del Consejo Consultivo es necesario y obligatorio para distintas actuaciones, que van desde el diseño de los proyectos de ley a los casos en los que el ciudadano solicita a la administracíon una compensación por los daños sufridos debido al mal funcionamiento de los servicios públicos.

Tribunal de Recursos Contractuales

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer semestre del año, se han resuelto 150 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, explica que los datos reflejan que las administraciones y los ciudadanos confían en el Consultivo como garante de la legalidad de la actuación administrativa y de los derechos ciudadanos a la vez que subraya el compromiso de la institución por seguir contribuyendo a la garantía general del Estado de Derecho en la comunidad, a través de sus atribuciones, y velar por los derechos e intereses legítimos de los castellanos y leoneses.

En cuanto a la actividad de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que comparte sede y prácticamente composición con el Consejo Consultivo, ha ventilado numerosas reclamaciones, 17, de empresas disconformes con la actuación de las administraciones en las adjudicaciones de distintos contratos.

Por ejemplo, desestimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Onnera Group, S. Coop. contra la adjudicación del contrato de equipamiento de cocina, lavandería, lencería y cortinas para Centro Multiservicios, residencia con diversas unidades de convivencia para personas mayores y centro de día en Zamora cuya adjudicación recayó en Soluciones Integrales para cocinas profesionales, S.L. El contrato en cuestión esimportante, ya que está valorado en 1.074.379,90 euros. El recurso ponía de manifiesto que la valoración de los criterios sujeros a juicio de valor no permitían saber que se había tenido en cuenta como positivo o negativo en cada oferta.

Sin embargo el Tribunal estimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Toros Puerta Grande, S.L.U. contra el decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro de 21 de abril de 2026, por el que se desiste del procedimiento de adjudicación del contrato de organización, realización y desarrollo de festejos taurinos con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín.

El órgano que preside Agustín S. de Vega estimó también parcialmente el recurso interpuesto por Plataforma Femar, S.L. contra la Gerencia de Servicios Sociales porque la excluyó del contrato de suministro de productos congelados: pescados, verduras, otros congelados y helados para los centros de Ponferrada y Zamora.

El recurso de Limpiezas Castilla de Salamanca, S.L. contra su exclusión para el contrato de limpieza del Campus Viriato fue desestimado.

Y lo mismo ocurrió con varios recursos presentados contra la adjudicación, en favor de Almas Industries B-Safe, S.L., del contrato mixto de suministro de desfibriladores externos semiautomáticos y de servicios de instalación y formación inicial para su uso destinados a municipios de menos de 2.000 habitantes licitado por la Diputación Provincial de Zamora. Recurrieron Servytronix, S.L., una de las empresas excluidas, y Adimed Prevention in Diagnostics, S.L., también apartada del procedimiento.

La empresa Interim Aire ETT, S.L. recurrió el acuerdo de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León que la excluyó del contrato de servicios para el personal de las oficinas de turismo de las capitales de provincia de la comunidad, entre ellas Zamora. Un recurso desestimado.

El mismo camino, la desestimación, tomó el recurso de Eulen, S.A. contra la admisión a la licitación de la UTE integrada por Servicios e Producciones Villar Rey de Galicia, S.L., Anbraser Produccions, S.L. y Galival Music, S.L., en el contrato de gestión del Teatro Ramos Carrión. O el de Gestión Integral de Servicios Agrupados Zamoranos, S.L. por su exclusión del servicio de limpieza en los centros de la Diputación.

Carreteras

Dos empresas, Marcas Viales, S.A.y Díaz y Compañía, S.A. recurrieron sin éxito su exclusión en el contrato de señalización de las carreteras autonómicas.

Y lo mismo ocurrió con los recursos interpuestos por Contratas y Obras San Gregorio, S.A., y Exfamex Gestión de Infraestructuras, S.L., contra su exclusión del contrato de conservación y explotación de las carreteras Diputación de Zamora, procedimiento que se declaró desierto.

El Tribunal de Recursos Contractuales inadmitió el recurso del Zamora Club de Fútbol, S.A.D. frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Diputación de Zamora, de 14 de enero de 2026, que declaró desierta la licitación y consideró retirada la oferta por el recurrente en el procedimiento de contratación de patrocinio publicitario.

Y dentro de los expedientes tramitados este año hay casos curisos, como el de Eulen, que recurrió la adjudicación de varios contratos de limpieza de centros educativos de la Dirección Provincial de Educación y en unos el Tribunal le dio la razón pero en otros no. Por ejemplo, ordenó revisar la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en el Centro integrado de F.P. Ciudad de Zamora, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y Escuela Oficial de Idiomas de Zamora, adjudicados a Samyl Facility Services, S.L.

El asunto es que valoraba en cero euros el coste de los servicios complementarios, que era obligatorio ofertar.

El Tribunal, sin embargo, desestimó el recurso presentado por el mismo asunto pero en el caso de la limpieza del IES Universidad Laboral de Zamora, mientras estimó el relativo al Centro Rural de Innovación Educativa.