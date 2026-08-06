Los jóvenes zamoranos derrochan estilo propio para dibujar un manga paso a paso

“La historia va de un grupo de amigos que se van de vacaciones a su pueblo, pero muere la familia del alcalde, que sigue una tradición donde tienen que hacerle ofrendas a una entidad y como se mueren no la hacen y tienen que ir ellos, pero pasan cosas... es de terror”, explican Itxaso y Edgar. Los jóvenes de 19 y 21 años, respectivamente, son unos de los participantes del taller de ilustración y manga que se realiza en una de las aulas de la Alhóndiga durante este verano. Curso que imparte la profesora Eva Sòng y que forma parte de la programación de Verano Joven que impulsa la Concejalía del Ayuntamiento de Zamora.

Ambos desarrollan de manera conjunta su propio manga, un arte del que son muy aficionados. “Es otra forma muy distinta de contar historias que simplemente la lectura. Es como más expresivo y el autor puede transmitir más las emociones que quiere, visualmente mediante los paneles”, relata Edgar. En su caso, lo que más le gusta del manga es que cada autor “tiene un estilo único” que puede plasmar a través de su manera de dibujar.

Taller de ilustración y manga. Alhóndiga. / Victor Garrido / LZA

Opinión en la que coinciden todos. También algunas de las chicas que se estrenan en el taller este verano. “Yo empecé viendo una foto que me llamó la atención, investigué y, a partir de ahí, ya me empezó a gustar”, revela Lucía, de 14 años. En frente, se sienta Irene, de su misma edad. Las dos están inmersas en sus creaciones. “El mío trata sobre una chica que está en un nuevo mundo donde hay un apocalipsis causado por una radiación”, cuenta Lucía. “El mío son dos chicos que se enamoran y a uno lo matan y el otro quiere averiguar quién es el asesino”, relata Irene.

Muy cerca de ellas, está Silvia, de 28 años, quien no para de dibujar. “Llevo mucho tiempo. Empecé porque dibujaba desde los 12, pero quería mejorar la técnica”, indica. Desde entonces, su pasión por el manga no ha hecho más que crecer. “Me encanta todo: los personajes, las historias, cómo se ven los cómics, también me encantan las series, soy muy friki de eso”, asegura con entusiasmo. Afición en la que trazar correctamente las manos de los protagonistas de sus dibujos es su gran reto. “Ahora lo estoy haciendo chibi, que es más pequeñito, pero aun así me cuesta”, confiesa.

Taller de ilustración y manga. Alhóndiga. / Victor Garrido / LZA

Diseño de personajes, creación de viñetas, técnicas de ilustración y anime en la que les ayuda Sòng. “Lo más importante es enfocarnos en cómo crear una obra, un mini libro personal, entonces cada uno desarrolla su propia historia con su diseño personal”, explica.

Tarea que no es sencilla, puesto que se trata de un trabajo “muy completo” en el que, tras darles unas directrices, pueden dar rienda suelta a su imaginación. “La parte interesante también es esta porque no es una imagen solo, sino que tienes que crear un mundo completo, una historia completa a través de los detalles. Por lo tanto, se trata de un trabajo complejo, pero que a los jóvenes les gusta mucho”, afirma.

Taller de ilustración y manga. Alhóndiga. / Victor Garrido / LZA

Cómics en los que cada uno refleja sus gustos. “Cada uno tiene su forma de pensar y eso afecta a lo que dibuja porque no solo aprendemos a pensar una historia, sino que hay que ir un poco más profundo”, expone la profesora.

Dificultades ante las que ninguno se rinde. “Es complejo, pero son muy capaces”, valora. Disciplina que les ayuda así a desarrollar sus habilidades. “Si estás hablando, entonces mejor escribes. Y si estás imaginando, mejor dibujas. Es una cosa fundamental para los jóvenes y para los mayores también”, dice Sòng.

Taller de ilustración y manga. Alhóndiga. / Victor Garrido / LZA

Afición por el manga que queda patente en el aula taller de la Alhóndiga de Zamora y que ha aumentado en los últimos años. “A lo mejor socialmente leemos menos, pero curiosamente nos gusta más, porque no es una cosa digital, sino que es en papel y con tu propio lápiz puedes crear como una pequeña historia de cine”, manifiesta.

Iniciación a las técnicas del dibujo manga japonés que estimula la creatividad de los jóvenes zamoranos mientras exploran los mundos que ellos mismos inventan con sus lápices sobre un papel.