El guardia civil destinado en Zamora que asesinó a su exmujer tenía procesos por violencia de género abiertos en Asturias

«Me parece una barbarie este cruel asesinato». El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, condenó este jueves la muerte de la guardia civil Laura Cruz y confirmó que la Justicia está recopilando información sobre los procedimientos penales y civiles que tenía abiertos el autor del crimen, el exmarido de la víctima, Dámaso F. S. Así lo apuntó tras el minuto de silencio celebrado a las doce del mediodía en la plaza del Ayuntamiento, donde detalló que el hombre tenía varios procesos penales en tramitación en el Juzgado de Llanes, además de procedimientos civiles vinculados al divorcio de la pareja.

La sentencia de separación del matrimonio ya había sido dictada, aunque también existían actuaciones por incumplimientos de los acuerdos recogidos en la resolución judicial, y podría haberse tramitado algún procedimiento en Oviedo. «Estamos recopilando datos sobre esos procesos penales y civiles», indicó Chamorro, quien aseguró que desde el día del crimen permanece en contacto con la jueza de Llanes encargada de las diligencias preliminares.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de de la capital llanista como el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón están realizando los trámites «lo más rápido posible», según explicó. «Todo va por su debido y legal trámite», añadió.

Chamorro aprovechó sus declaracoines para trasladar sus condolencias a la familia de Laura Cruz, especialmente a sus hijos, y a la Guardia Civil, un cuerpo que, destacó, «tanto lucha contra esta lacra de la violencia de género». Preguntado por la posibilidad de que se hubiera producido algún fallo en el sistema de protección de víctimas de violencia de género, el presidente del TSJA afirmó que no le consta ninguna deficiencia. «Al final, el culpable es el que comete los hechos. Los juzgados intentamos hacer todo lo posible para tratar de evitar este tipo de cosas», sostuvo.

De igual forma, subrayó la dificultad de anticipar una actuación como la ahora investigada. Dámaso F. S. sustrajo el arma a un compañero en Zamora, donde estaba destinado, y accedió posteriormente a las dependencias de Llanes a través del garaje. «Los fallos del sistema poco peso tienen frente a estas cosas, aunque no los hubiera», manifestó.

También el alcalde en funciones de Oviedo, Mario Arias, condenó el crimen y trasladó las condolencias de la ciudad y del Ayuntamiento a la familia de Laura Cruz y a la Guardia Civil. «Esperemos que nunca más se vuelva a repetir», señaló Arias, quien lamentó que periódicamente se produzcan sucesos «tan trágicos como este» y destacó el orgullo que sienten los españoles y los ovetenses por el instituto armado. Al minuto de silencio acudieron ediles de todos los partidos excepto de Vox.