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Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos

El maltratador gallego se especializó en Gerona en el Servicio Cinológico del Cuerpo de Seguridad y pidió destino en Zamora, donde se instaló en los pisos del cuartel junto a su nueva pareja

El hijo y las dos hijas visitaron al agente solo al inicio de su destino zamorano que solicitó para estar más cerca de ellos

Dámaso F. S., el guardia civil de la undad cinológica de Zamora que ha asesinado a su exmujer, también agente, en Llanes (Asturias)

Dámaso F. S., el guardia civil de la undad cinológica de Zamora que ha asesinado a su exmujer, también agente, en Llanes (Asturias) / Efe (Archivo)

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Susana Arizaga

Zamora

El guardia civil Damaso F.S. que asesinó a tiros a su expareja en el cuartel de Llanes, la agente Laura Cruz de 50 años, el pasado 5 de agosto, llegó a Zamora hace ocho años desde Gerona, donde se había trasladado para desempeñar sus funciones y cumplir las órdenes de alejamiento por la denuncia por violencia de género de la víctima, con la que emprendería una larga batalla judicial que se prolongó 10 años y terminó al inicio de esta semana en condena firme y la comunicación de expulsión inmediata del Cuerpo de Seguridad por tratarse de un delito penal grave.

El agente llevaba siete años sin poder disfrutar del hijo mayor y de las dos hijas habidas en el matrimonio con Laura Cruz, una orden judicial que "llevaba muy mal", indican fuentes consultadas, de hecho, la última vez que se les recuerda jugando en el patio de la Comandancia de Zamora, tenían unos 10 y 5 años, respectivamente, durante una estancia con el padre que vivía en el acuartelamiento capitalino, según los testimonios recabados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. "Le amargaba no poder estar con ellos, se le veía afectado por no poder verles, aunque no hablaba mucho de este asunto", según apuntan quienes trataron al asesino de su exmujer. "Al conocer la sentencia última, tiró por calle del medio", comenta un compañero de Zamora en referencia al crimen machista que cometió y que le costó la vida al terminar abatido por un guardia civil de Llanes tras abrir fuego indiscriminado y herir a un mando.

Precisamente, el maltratador solicitó su traslado a la Guardia Civil de Zamora tras completar la especialización en el Servicio Cinológico, en el que los agentes realizan el servicio sin armas, mientras estaba destinado en Gerona, ya que no perdió su destino hasta que hubo sentencia firme. El traslado tenía como objetivo estar más cerca de Asturias y facilitar las visitas a sus hijos. Dámaso F.S. operaba en el Grupo Cinológico de la Comandancia zamorana y entrenaba a perros especializados en la localización de estupefacientes, en el que se le consideraba "uno de los mejores, era un crack, le conocían bien todos los delincuentes relacionados con el tráfico de estupefacientes de Zamora", fue pieza clave junto a su perro Darko en las operaciones de la Guardia Civil en la provincia para desarticular puntos de venta de droga.

Dámaso F.S. eligió como nuevo destino Zamora para estar más cerca de su mayor hijo y de las mellizas nacidas del matrimonio con Laura Cruz, se instaló en los pisos de la Comandancia junto a quien era su nueva pareja. De carácter reservado, "con un expediente extraordinario, entrenaba a los perros, cumplía al cien por cien con su trabajo", abundan sus conocidos, "sin querer justificar lo que ha hecho", advierte un compañero que le vio y estuvo hablando con él por última vez en la retransmisión de la final de España en el Mundial en la Plaza Mayor.

El feminicida sustrajo el arma con el que mató a tiros a su exesposa de la taquilla de un compañero, para lo que reventó la cerradura.

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El guardia civil condenado por violencia machista era socio de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), con la que colaboraba habitualmente, según confirman desde la organización.

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