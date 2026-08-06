ACTUALIZADO | Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja

Un hombre ha sido detenido en Zamora acusado de secuestrar durante dos días a su pareja y agredirla gravemente. Según fuentes oficiales, la madre de la víctima fue quien dio la voz de alarma tras recibir un mensaje de auxilio de su hija, en el que esta manifestaba temer por su vida. El mensaje iba acompañado de varias fotografías en las que presentaba numerosas heridas en el rostro y graves quemaduras en la boca.

Presuntamente, la víctima fue agredida en Madrid y, posteriormente, trasladada por el presunto agresor a través de varias provincias en contra de su voluntad. Durante el trayecto, fue sometida a un intenso estado de miedo que le impedía abandonar el vehículo o comunicarse con otras personas.

Cuando los agentes de la Policía Nacional la liberaron, la víctima presentaba múltiples lesiones por todo el cuerpo, especialmente en el rostro, donde descubrieron incluso quemaduras en la boca provocadas con un cigarrillo.

Ante la gravedad de los hechos, se estableció de inmediato un dispositivo policial coordinado entre distintos organismos y unidades policiales. Además, durante la investigación, el presunto agresor llegó a manifestar que tenía intención de abandonar el territorio nacional junto con la víctima.

Una vez que el individuo salió de Madrid con la mujer, atravesó las provincias de Ávila, Valladolid y Zamora. Un día después de que se presentara la denuncia, su vehículo fue localizado en esta última provincia, en una zona muy próxima a la frontera con Portugal. Allí se procedió a la detención del presunto agresor y a la liberación de la víctima, que fue trasladada urgentemente a un centro hospitalario.

Tras registrar el vehículo, la Policía Nacional comprobó que el varón había adquirido distintas prendas de ropa para que la víctima se cambiara en el interior, ya que las que llevaba en el momento de la detención presentaban manchas de sangre. Además, durante el trayecto realizó varias compras de agua y otros productos con los que le lavó el rostro con la finalidad de eliminar la sangre y tratar de ocultar las evidentes lesiones mencionadas anteriormente.

Asimismo, los agentes intervinieron un rollo de cuerda, otro de film negro y varios botes de productos para la limpieza de tapicerías.

Por todo ello, se procedió a la detención del hombre como presunto responsable de los delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.