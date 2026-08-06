La Banda de Música de Zamora recibe el reconocimiento de la Diputación tras su éxito en el World Music Contest.

La Diputación de Zamora rindió homenaje este jueves a la Banda de Música de Zamora por los éxitos cosechados en el World Music Contest, celebrado en Kerkrade (Países Bajos), donde la formación logró el subcampeonato de su categoría, el quinto puesto en la clasificación general y el Premio Especial a la Mejor Interpretación de Obra Libre, con medalla de oro con distinción.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, trasladó a los músicos el "orgullo" de toda la provincia por unos resultados que sitúan a la formación de Zamora entre las mejores bandas del panorama internacional.

Faúndez recordó que la institución provincial respaldó desde el primer momento la participación de la banda en el certamen. "Creemos en la Banda de Música de Zamora, creemos en estos jóvenes, creemos en los valores que les transmiten sus familias y, sobre todo, creemos en el talento que hay en Zamora", afirmó.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López. / José Luis Fernández / LZA

El dirigente destacó que, incluso antes de conocer el resultado, la presencia de la formación en una competición de este nivel ya suponía un éxito. "El simple hecho de estar allí y representar a Zamora ya era una satisfacción para nosotros", señaló.

Asimismo, quiso poner en valor el trabajo desarrollado durante años por la agrupación musical y reivindicó que el tamaño de un territorio no condiciona la calidad de sus proyectos. "Ser pequeños no es exento de que se hagan las cosas bien, con cariño, y de sacar adelante un proyecto tan importante como es tener una banda de primer nivel", aseguró.

Tras felicitar a los músicos, al director, a la junta directiva y a las familias por el esfuerzo realizado, Faúndez anunció un premio adicional por parte de la Diputación de Zamora: el pago de los autobuses para una excursión de la banda. "Os lo habéis ganado", enunció.

La Banda de Música de Zamora recibe el reconocimiento de la Diputación tras su éxito en el World Music Contest. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, el director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, agradeció el respaldo económico, institucional y logístico recibido por parte de la Diputación Provincial, asegurando que "sin ese apoyo sería inviable poder afrontar una aventura como esta".

El director del grupo explicó que el éxito alcanzado en Kerkrade es el resultado de meses de trabajo y del compromiso de unos jóvenes que han dedicado buena parte de sus vacaciones a preparar el campeonato. "Durante los dos últimos meses hemos estado ensayando de lunes a domingo, mañana, tarde y noche. Podían estar en la piscina o de vacaciones y han decidido regalar su tiempo para construir algo juntos", pronunció.

El director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López. / José Luis Fernández / LZA

El director subrayó que el mayor premio llegó antes incluso de la entrega de galardones. "Antes de que dieran los premios, el premio ya estaba conseguido. Haber puesto el nombre de nuestra ciudad y de nuestra provincia en un escenario internacional de ese calibre ya era un éxito", afirmó.

A ese reconocimiento se sumó una actuación que obtuvo 95,33 puntos sobre 100, una calificación que, recordó, en otras ediciones habría supuesto incluso el primer puesto. "Somos una banda muy joven, con muchos niños y adolescentes. Tenemos un futuro fantástico y seguiremos trabajando para ello", señaló.

Para finalizar, López quiso compartir el éxito con toda la provincia y reivindicó el potencial de Zamora. "Somos pequeños, pero grandes. Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas consigue cosas grandes, como la que acaba de lograr esta banda", concluyó.