El Ayuntamiento celebra los éxitos internacionales de la Banda de Música de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora recibió este jueves a la Banda de Música de Zamora con el objetivo de rendirles un merecido reconocimiento tras sus resultados obtenidos en el World Music Contest de Kerkrade (Países Bajos), uno de los certámenes más importantes del panorama internacional para bandas de música. La formación regresó con la Medalla de Honor con Distinción, el segundo puesto en la clasificación general y la Mención de Honor por la mejor interpretación de la obra libre.

Al acto asistieron los integrantes de la banda, sus familias y el equipo directivo. Durante la recepción, el alcalde de la capital Francisco Guarido, destacó el "orgullo" que supone para Zamora contar con una agrupación que "compite al máximo nivel" y puso en valor el trabajo realizado durante los últimos meses. También subrayó la juventud de muchos de sus componentes y el papel que desempeña la Escuela de Música en la formación de nuevos músicos.

El Consistorio aprovechó el encuentro para trasladar su apoyo a la banda y mostrar su disposición a seguir colaborando en futuros proyectos y competiciones internacionales.

El Ayuntamiento de Zamora recibe a la Banda de Música. / Cedida / LZA

Por su parte, el director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, agradeció el respaldo económico y logístico del Ayuntamiento, imprescindible para afrontar el desplazamiento hasta los Países Bajos. También quiso hacer extensivo el reconocimiento a todos los zamoranos y destacó el esfuerzo de los músicos, que dedicaron buena parte del verano a preparar un repertorio con el que finalmente lograron situarse entre las mejores bandas del concurso.

El Ayuntamiento de Zamora recibe a la Banda de Música. / Cedida / LZA

En Kerkrade, la agrupación obtuvo la Medalla de Honor con Distinción, el máximo galardón que concede el certamen. Además, alcanzó el segundo puesto de la clasificación general con una puntuación de 95,33 sobre 100 y recibió la Mención de Honor por la interpretación de la obra libre La corrida de toros.

Durante el acto también se puso el foco en la cantera de la banda. López recordó que más de la mitad de los 78 músicos que viajaron a Kerkrade se han formado en la Escuela de Música de la asociación, un dato que, a su juicio, demuestra el trabajo que se realiza desde hace años tanto en el ámbito formativo como en la promoción de la música entre los más jóvenes de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora recibe a la Banda de Música. / Cedida / LZA

Los resultados obtenidos en Kerkrade suponen uno de los mayores éxitos internacionales de la historia de la Banda de Música de Zamora y respaldan el trabajo que la agrupación realiza desde hace décadas tanto sobre el escenario como en la formación de nuevas generaciones de músicos.