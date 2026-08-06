Agosto mágico en Zamora: cinco actuaciones de magia de cerca y enigmas mentales

Agosto va a ser un mes mágico en Zamora, ya que están programadas cinco actuaciones del Ciclo de Magia de Cerca y la Velada de Enigmas Mentales. El mago Paco González y el concejal del Ayuntamiento, Pablo Novo, acaban de presentar la propuesta, que arranca este 11 de agosto, con una última actuación programada para el día 29, todas ellas a cargo de ilusionistas de contrastada reputación.

El XV Ciclo Nacional de Magia de Cerca se celebra a las 22.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico, con entradas para adultos, a partir de 16 años. Arranca el 11 de agosto con la actuación del madrileño Fer Nadal y el gallego Álex Louzao.

La segunda actuación, el 18 de agosto, la protagoniza Miguel Ángel Gea (Madrid), un mago que ya ha actuado en anteriores ocasiones en Zamora y destaca por su originalidad.

Cierra el ciclo el gallego Román García, el 25 de agosto. El mago Paco destacó el privilegio que supone ver a estos artistas a muy poca distancia, en un lugar con el aforo limitado a unas 60 personas.

Las entradas, a diez euros, se pueden conseguir en el Quiosco Felipe de la Rúa de los Francos y en caso de que queden localidades disponibles, también el propio día de la actuación.

Mentalismo

Por su parte, la Velada de Enigmas Mentales se celebra también a las 22.30 horas en los jardines del Castillo, con dos actuaciones. La primera se titula "Abre los ojos" y correrá a cargo de Alfonso Masyebra. Los espectadores vivirán una experiencia que hará cambiar la percepción del mentalismo y la hipnosis. Será el sábado 15 de agosto.

El día 29 es el turno de Manolo Talman, con su espectáculo "Ven", en el que descubre las facultades pseudo sensoriales del ser humano. La entrada cuesta lo mismo que los espectáculos de magia de cerca, diez euros y se puede conseguir en el mismo punto, el Quiosco Felipe.

Jornadas Internacionales

Además de los ciclos organizados para este mes de agosto por el mago Paco González, Zamora mantiene a lo largo del año otras citas con los espectáculos de ilusionismo. Así, las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora volverán a convertir durante diez días, desde el 25 de septiembre al 4 de octubre a la ciudad y a la provincia en un gran escenario para la ilusión, el asombro y el arte del ilusionismo. Un festival plenamente consolidado que reúne cada año a públicos de todas las edades y que se ha convertido en una cita de referencia dentro del circuito internacional de la magia.

Tras más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, el certamen reafirma su compromiso con la cultura, el territorio y el acceso universal a los espectáculos, ofreciendo una selección de la mejor magia mundial y una programación diversa pensada para distintos espacios y contextos.