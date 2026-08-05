Vuelta a las andadas: los termómetros de Zamora volverán a aproximarse a los 40 grados estos días

Zamora vuelve a las andadas. El calor aprieta y los zamoranos no terminan de quitarse de encima el calor a pesar de que, hay que reconocerlo, los mercurios están aflojando estos días. Después de varias jornadas más llevaderos, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a dejar una previsión de calor con termómetros que regresan a valores muy altos, que se aproximan peligrosamente a la barrera de los 40 grados.

Este miércoles 5 de agosto todavía se mantendrá en cifras relativamente contenidas para pleno verano zamorano, con 18 grados de mínima y 34 de máxima. La mañana comenzará ya cálida, con 29 grados, y durante las horas centrales se alcanzarán los 34, antes de bajar hasta los 24 grados por la noche. Una jornada calurosa, pero dentro de lo habitual para estas fechas.

El jueves el calor subirá un escalón más. La previsión marca 18 grados de mínima y 35 de máxima, con una tarde plenamente veraniega y sin probabilidad de lluvia. El viernes llegará otro salto, hasta los 36 grados, también con una mínima de 18 y cielos despejados.

El tiempo en Zamora día a día. / aemet

El fin de semana

El fin de semana no traerá una tregua real. El sábado se esperan 19 grados de mínima y 35 de máxima, con una pequeña posibilidad de precipitación del 25% en la segunda mitad del día. El domingo bajará ligeramente hasta los 33 grados, pero seguirá el ambiente seco, soleado y muy cálido.

La mirada estará puesta en el arranque de la próxima semana. El lunes volverán los 36 grados y el martes la previsión sube hasta los 37 grados, una cifra que deja a Zamora otra vez muy cerca del calor extremo. No se alcanzan los 40 en esta previsión, pero la tendencia vuelve a ser claramente ascendente y obliga a no confiarse.

La semana, por tanto, deja una fotografía muy zamorana de agosto: sol casi todos los días, lluvia prácticamente inexistente y máximas que se mueven entre los 34 y los 37 grados. Las mínimas tampoco bajarán demasiado, con noches entre los 17 y los 19 grados, suficientes para aliviar algo, pero no para hablar de fresco.