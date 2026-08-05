Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en Los Arribes tras los incendiosSayago se moviliza tras el incendioAyudas para energía renovable en ZamoraZamora CF: pretemporada
instagramlinkedin

Vuelta a las andadas: los termómetros de Zamora volverán a aproximarse a los 40 grados estos días

Las temperaturas todavía serán agradables este miércoles y jueves, lo duro empezará el fin de semana de nuevo

Termómetro de la Junta en Zamora marcando 39 grados en una imagen de archivo.

Termómetro de la Junta en Zamora marcando 39 grados en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Abril Oliva

Zamora vuelve a las andadas. El calor aprieta y los zamoranos no terminan de quitarse de encima el calor a pesar de que, hay que reconocerlo, los mercurios están aflojando estos días. Después de varias jornadas más llevaderos, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a dejar una previsión de calor con termómetros que regresan a valores muy altos, que se aproximan peligrosamente a la barrera de los 40 grados.

Este miércoles 5 de agosto todavía se mantendrá en cifras relativamente contenidas para pleno verano zamorano, con 18 grados de mínima y 34 de máxima. La mañana comenzará ya cálida, con 29 grados, y durante las horas centrales se alcanzarán los 34, antes de bajar hasta los 24 grados por la noche. Una jornada calurosa, pero dentro de lo habitual para estas fechas.

El jueves el calor subirá un escalón más. La previsión marca 18 grados de mínima y 35 de máxima, con una tarde plenamente veraniega y sin probabilidad de lluvia. El viernes llegará otro salto, hasta los 36 grados, también con una mínima de 18 y cielos despejados.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / aemet

El fin de semana

El fin de semana no traerá una tregua real. El sábado se esperan 19 grados de mínima y 35 de máxima, con una pequeña posibilidad de precipitación del 25% en la segunda mitad del día. El domingo bajará ligeramente hasta los 33 grados, pero seguirá el ambiente seco, soleado y muy cálido.

La mirada estará puesta en el arranque de la próxima semana. El lunes volverán los 36 grados y el martes la previsión sube hasta los 37 grados, una cifra que deja a Zamora otra vez muy cerca del calor extremo. No se alcanzan los 40 en esta previsión, pero la tendencia vuelve a ser claramente ascendente y obliga a no confiarse.

Noticias relacionadas y más

La semana, por tanto, deja una fotografía muy zamorana de agosto: sol casi todos los días, lluvia prácticamente inexistente y máximas que se mueven entre los 34 y los 37 grados. Las mínimas tampoco bajarán demasiado, con noches entre los 17 y los 19 grados, suficientes para aliviar algo, pero no para hablar de fresco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad
  2. Detenido un menor junto al convento vandalizado de Las Juanas en Zamora capital
  3. El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
  4. Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana
  5. El empresario de Villaralbo que violó y agredió sexualmente a seis niñas continúa sin pagar la indemnización
  6. Las calles de San Torcuato, 'Los Lobos' y su entorno, en Zamora capital, dos noches a oscuras
  7. Los abogados que cotizan ya como autónomos piden la antigüedad de la mutua
  8. Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar sin salir de Zamora capital

Vuelta a las andadas: los termómetros de Zamora volverán a aproximarse a los 40 grados estos días

Vuelta a las andadas: los termómetros de Zamora volverán a aproximarse a los 40 grados estos días

Falsifica un contrato de compraventa de un vehículo en Zamora para evitar una multa de 800 euros y le pilla la Guardia Civil

Falsifica un contrato de compraventa de un vehículo en Zamora para evitar una multa de 800 euros y le pilla la Guardia Civil

Jóvenes artistas intervienen fotografías de Juan Ugalde en un taller de la Biblioteca de Zamora

Jóvenes artistas intervienen fotografías de Juan Ugalde en un taller de la Biblioteca de Zamora

Marta Iglesias, artista circense: “El circo se sigue asociando a los payasos de la tele, pero se mezclan muchas técnicas escénicas”

Marta Iglesias, artista circense: “El circo se sigue asociando a los payasos de la tele, pero se mezclan muchas técnicas escénicas”

El joven denunciado por un médico de Urgencias en Zamora niega la agresión y dice que solo le empujó

El joven denunciado por un médico de Urgencias en Zamora niega la agresión y dice que solo le empujó

Placas solares flotantes o plantas agrivoltaicas: los nuevos proyectos innovadores de energía renovable en la provincia

Placas solares flotantes o plantas agrivoltaicas: los nuevos proyectos innovadores de energía renovable en la provincia

El PP acusa a Guarido de "tomar el pelo" a los ciudadanos por devolver 600.000 euros de la Junta porque no podía gastarlos

El PP acusa a Guarido de "tomar el pelo" a los ciudadanos por devolver 600.000 euros de la Junta porque no podía gastarlos

Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad

Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad
Tracking Pixel Contents