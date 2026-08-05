Telefónica reforzará las conexiones en 12 puntos de Zamora con motivo del eclipse

Con motivo del eclipse solar que se podrá presenciar en distintos puntos de Zamora y de la geografía española, la compañía Telefónica ha programado un refuerzo en más de 2.700 emplazamientos, de los cuales se beneficiarán 12 puntos en la provincia de Zamora.

Esta optimización del servicio viene motivada por un aumento en la demanda de conectividad a nivel internacional. Para responder a esta necesidad, Telefónica ha planidicado labores de parametrización y optimización en 31 provincias. Una de ellas, es Zamora, donde se realizarán mejoras en 12 puntos diferentes.

Esta implementación se encuadra dentro de un plan estival por el que se realizarán más de 500 actuaciones sobre la infraestructura ya existente y se programarán nuevos despliegues sobre 34 ciudades. Además, el eclipse no es el único eventgo apra el que la compañía contempla un despliegue de medios, sino que está previsto el desplazamiento de unidades móviles para más de 440 eventos.

En este caso, la parametrización y ampliación de la capacidad se hará en 31 provincias, entre las que están contempladas las nueve de Castilla y León. Dentro de la región, las provincias en las que más actuaciones se realizarán son Valladolid, con más de 130 mejoras, y León, con casi 100, en contraste con Ávila (seis) y Soria (11), las que menos refuerzo recibirán.

En total, se contemplan actuaciones en 472 puntos de la comunidad autónoma.