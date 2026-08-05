Las salas de ensayo municipales de Zamora se promocionan con vídeos musicales profesionales

La Concejalía de Cultura ha impulsado una campaña de promoción de las nuevas las salas de ensayo municipales, situadas en los bajos del estadio Ruta de la Plata, basada en la grabación de varios vídeos profesionales en las propias instalaciones municipales, de la mano de Eduardo Vicente y Creativa Locomotiva, utilizando un formato creado por él, “Apañao [sessions]”, un formato audiovisual musical basado en grabaciones en directo dentro de espacios reales de ensayo, priorizando cercanía, naturalidad y música “tocada de verdad”.

La grabación y la producción de sonido, ha corrido a cargo de Alfonso Dr. Grotesco (Grotesco Records), profesional zamorano de reconocida trayectoria y se ha realizado con unas premisas claras: grabar música tal y como ocurre. Como señala su autor, se trata de “grabar música desde lo real. Sin artificio (lo que ves es lo que hay, sin edición de realidad). Sin decorado (el espacio real de ensayo es el escenario). Sin postureo, con verdad (solo música, espacio y el momento exacto)”.

La iniciativa ha contado con la participación de cuatro grupos de Zamora, seleccionados mediante sorteo entre las formaciones pertenecientes a la Asociación de Músicos y Bandas de Zamora, Mubaza. Cada uno de ellos ha grabado una canción en las salas de ensayo, mostrando tanto las posibilidades del espacio como el equipamiento del que dispone. Según Eduardo Vicente, la filosofía del formato es “apañarse”: “trabajar con lo que hay. Esa es la clave. No transformar el local, sino habitarlo”.

Difusión

Además de formar parte de la campaña de difusión que el Ayuntamiento desarrollará a través de sus canales de comunicación y redes sociales, cada grupo recibirá el material audiovisual realizado, compuesto por el vídeo completo de la canción interpretada y tres piezas verticales adaptadas para redes sociales, que podrán utilizar libremente para su propia promoción.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende mostrar las salas en pleno funcionamiento, con músicos de la ciudad haciendo uso de ellas, acercando este recurso a otras bandas, solistas y proyectos musicales que todavía no las conocen o que aún no han dado el paso de utilizarlas.

Usuarios

Las salas de ensayo municipales han sido usadas por más 70 personas y cuenta cerca de 300 reservas. Nacieron con el propósito de apoyar el tejido musical zamorano, ofreciendo un espacio adecuado, equipado y accesible para que los artistas puedan preparar sus proyectos en unas condiciones óptimas. Su puesta en marcha responde al compromiso del Ayuntamiento con el impulso de la cultura y el respaldo a la creación artística local.

Desde la concejalía de Cultura se anima a todos los músicos y grupos de la ciudad a conocer este servicio y aprovechar unas instalaciones que continúan abiertas a nuevos usuarios, reforzando así el apoyo municipal al talento musical de Zamora.