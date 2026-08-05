El paisaje zamorano desde distintas perspectivas

Sus caminos se cruzaron en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y siguiendo unidos en Bellas Artes. Años más tarde Pablo Rodríguez y Sergio Ramos, amigos y artistas, comparten espacio expositivo, la sala de la Encarnación, en su primera muestra conjunta titulada “Horizontes compartidos”.

Los jóvenes creadores exhiben en sus paisajes concepciones muy distintas, uno figurativo y el otro abstracto, pero presentan muchos nexos en común, como la temática que abordan o detalles de la técnica. “Son estilos muy diferentes, pero existe una cohesión” señala Sergio Ramos.

La parte derecha de la sala la ocupan las obras realizadas en los últimos diez años por Ramos. En su cuarta muestra en la ciudad, el creador presenta 18 pinturas en óleo sobre tabla y sobre cartón, algunas de ellas muy matéricas, donde el espectador podrá descubrir su visión de la provincia zamorana, desde los Arribes, pasando por Sanabria, Toro o Villalazán.

Sergio Ramos junto a dos vistas de la ciudad. / Victor Garrido / LZA

Ramos Montalvo, que trabaja distintos formatos, cromáticamente apuesta por una extensa gama de verdes. “Yo siempre he intentado salirme de los colores convencionales porque mi visión va más allá” describe. Entre sus obras también hay algunos paisajes donde ha jugado con los volúmenes que logra con serrín o tierra. “La pintura es un camino en el que tenemos que ir explorando y estoy en esa senda”, sentencia.

Por su parte, Pablo Rodríguez aporta 18 creaciones abstractas donde llama la atención el colorido y la luz que logra en cada obra, algunas de ellas concebidas como dípticos, un formato que el artista ha visitado desde sus tiempos universitarios.

Pablo Rodríguez entre dos de sus propuestas. / Victor Garrido / LZA

“Trabajo sobre paisajes zamoranos, que voy recorriendo a diario a través de fotos, y de las imágenes saco la atmósfera que me genera a mí ese paisaje, y voy trabajando un poco también sobre cómo va moviéndose la pintura dentro del lienzo, cómo se va generando espacios de color o de vacío, a raíz de que se seca, se humedece otra vez”, explica ante una de sus pinturas.

Este zamorano comenzó con la figuración para evolucionar hacia la abstracción cuando descubrió un artista franco-chino que “hacía aquello que quería hacer yo”, confiesa al tiempo que testimonia su fascinación por “los paisajes invernales”.

Ramos comenta una de sus obras. / Victor Garrido / LZA

En su paleta cobra fuerza las tonalidades azules y verdes que “me llevan a esos paisajes donde he mezclado con los grises o blanco y me dan esas atmósferas”, atestigua ante una obra casi hipnótica que puede ser desde una cascada a una nube. "Mi idea es que a cada espectador le suscite una cosa distinta, porque al fin y al cabo es en lo que se basa la abstracción, en generarle al espectador algo que le evoque sus recuerdos, sensaciones... algo muy personal", señala.

Los artistas zamoranos. / Victor Garrido / LZA

La muestra “Horizontes compartidos”, que puede contemplarse hasta el próximo 22 de agosto de lunes a sábado de 19.00 a 21.30 horas, se complementa con una serie de bocetos presentados en vitrinas.

Una senda compartida y una mirada común a la tierra donde han nacido que transmiten a través de la pintura.