La nueva Ley del Tabaco impide fumar en lugares como el campus Viriato, marquesinas de autobús, piscinas y playas fluviales de Zamora

El debate sobre el tabaco vuelve a estar en la calle. Las últimas novedades legislativas han reabierto una discusión que mezcla salud pública, libertad individual, convivencia, hostelería y uso de los espacios comunes. El Gobierno ha dado un nuevo paso en la reforma de la Ley Antitabaco, con medidas que buscan ampliar los espacios libres de humo y equiparar los vapeadores y cigarrillos electrónicos al tabaco convencional en los lugares donde esté prohibido fumar.

Entre las principales novedades figura la intención de prohibir fumar en más espacios al aire libre, como terrazas de hostelería, campus universitario, centros docentes, instalaciones deportivas, marquesinas de autobús, vehículos laborales y otros espacios públicos. Tampoco podrá hacerse en playas, algo que a Zamora no le afecta pero sí lo hace si se tiene en cuenta que la misma prohibición será efectiva en playas fluviales. También se contempla por primera vez la prohibición del consumo de productos del tabaco por parte de menores, no solo su venta o suministro.

Paula Ordóñez

La reforma también afecta a los nuevos productos vinculados al tabaco. Sanidad plantea que los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares queden sujetos a las mismas restricciones de consumo que el tabaco tradicional en los espacios donde no se pueda fumar. Además, la venta y suministro de estos productos quedaría limitada a tiendas especializadas, sin publicidad ni cartelería visible desde el exterior.

Encuesta

Con este contexto, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha preguntado a sus lectores hasta dónde creen que deberían llegar las restricciones al consumo de tabaco en Zamora. Las respuestas muestran una división clara: hay quienes defienden prohibiciones más duras para proteger la salud y evitar molestias a terceros, y quienes consideran que se está entrando en un exceso de prohibiciones, especialmente cuando se habla de espacios abiertos como las terrazas.

El debate deja una idea de fondo: fumar ya no se discute solo como una decisión individual, sino como una cuestión de convivencia. Para unos, la libertad del fumador termina donde empieza el derecho de los demás a respirar aire limpio. Para otros, si el tabaco sigue siendo un producto legal, también deberían existir espacios claros para quienes lo consumen.

Las opiniones de los lectores "Que no lo vendan y se acabó el problema." "No puedes vender un producto que luego no te dejan consumir, así de claro." "Al igual que ya hay espacios sin humo, que me parece muy correcto, también tenía que haber espacios para gente fumadora." "Cada día esto se parece más a una dictadura que a una democracia, con tantas prohibiciones." "Jamás fumé, pero no entiendo las prohibiciones en exteriores." "Ayudas médicas y psicoterapéuticas para toda aquella persona que esté dispuesta a afrontar el dejarlo." "La única solución es no fabricarlo." "Espacio de humos y espacio sin humo." "A quien le guste, bien; y al que no le guste el humo, pues dentro del bar, que para eso se quitó de fumar porque molestaba." "Más daño hace respirar el humo de los coches y no decís nada." "Dejarnos vivir." "Yo voy a seguir fumando en las terrazas." "Es un daño colateral e ínfimo ante la situación del país, lo siento por quien le moleste." "Que prohíban también el alcohol y la comida basura ya de paso." "Menuda dictadura." "Que cierren las pastelerías y los kioscos." "Y las cañas y bebidas alcohólicas, y niños en bares, y perros, ¿esos no molestan?" "Las medidas son una putada para el adicto, pero en esos espacios, que es donde más gente empieza a consumir, la prohibición puede disuadir a un gran porcentaje para no empezar a fumar." "En Zamora, si sale esta ley, no puedo fumar en la terraza, pero tengo coches pasando todo el día a dos metros."

Casi como el fútbol o la política

Las respuestas de los lectores reflejan que el tabaco sigue siendo uno de esos asuntos capaces de dividir cualquier conversación, como ocurre en las cenas de Navidad con la política o el fútbol: hay argumentos sanitarios, de libertad personal, quejas por las molestias del humo, críticas al exceso de prohibiciones y preocupación por el impacto económico en la hostelería.

En Zamora, como en el resto del país, el debate ya no va solo de fumar o no fumar. Va de hasta dónde debe llegar la norma, cómo se protege la salud de quienes no fuman y qué margen queda para quienes consumen un producto que sigue siendo legal.

PI STUDIO

Soy neumólogo y...

Si bien es cierto que la nueva ley antitabaco supone un paso adelante en la lucha contra el consumo de tabaco -equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, y amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas- para los neurólogos se queda corta. Así lo matiza a El Periódico el doctor Alejandro Frino, neumólogo y coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Catalana de Neumología (SOCAP): "Si hablamos de luchar contra intereses comerciales de empresas tan poderosas como las tabacaleras, cualquier logro ya es muy meritorio. Todo avance es difícil porque existe un lobby con mucho poder e intereses económicos", explica. El tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación "libre de tabaco", además de cerrar "algunas lagunas legales" que existen sobre el resto de los productos.

Desde su experiencia en consulta, recuerda las consecuencias que tiene el consumo de tabaco sobre la salud. "Nosotros vemos a personas que enferman, que tienen enfermedades gravísimas, que pasan años sin calidad de vida, que pierden capacidad productiva y que pierden a sus padres, hermanos o familiares por culpa del tabaco".

Precios más altos para reducir el consumo

Para el neumólogo, una de las medidas más eficaces que se deberían incluir en la nueva normativa, que hace unos días se aprobó en anteproyecto de ley, es el aumento de la fiscalidad del tabaco. "La medida más efectiva que existe es aumentar el precio al consumidor a través de la carga impositiva", señala el doctor Friso. Nuestro país mantiene uno de los precios del tabaco más bajos de Europa. En España, una cajetilla de cigarrillos cuesta de media entre los 5 y los 6,50 euros, frente a los 8 euros que cuesta en Alemania o los 13 de Francia.