Jóvenes artistas intervienen fotografías de Juan Ugalde en un taller de la Biblioteca de Zamora

Una fotografía de Juan Ugalde intervenida por ese niño siendo ya adulto, siendo ya un conocido artista plástico, supuso el arranque de la primera sesión del taller “un collage de foto” desarrollo en dependencias de la Biblioteca Pública de Zamora y enmarcado dentro del Festival de Teatro en Miniatura, Mamut.

La actividad, en una primera parte, ha fijado su atención en el hacer y la obra del creador Juan Ugalde, que en sus obras fusiona pintura y la fotografía. Sus propuestas “han conectado con los niños porque es un artista muy juguetón, que parte de fotografías y una serie de elementos reales, para mezclarlos con pinturas, con témpera, con otro tipo de ilustración para intervenirlos” sintetizó la monitora Rosa Encinas.

Los asistentes durante la elaboración de su creación. / Lucas Anta

Una vez conocida su manera de trabajar, los participantes, una veintena de edades comprendidas entre los 6 y los 8 años, comenzaron a jugar ellos mismos con los elementos que el pintor conjuga en sus ceraciones.

Con una serie de fotografías, pegamento, rotuladores, lápices y témperas los menores, dispuestos en varias mesas, realizaron la obra que quisieron a partir de la única pauta de que “lo primero que tenían que usar eran las fotografías y lo último la témpera” describió Encinas mientras que los asistentes se afanaban en acabar sus propuestas.

Materiales que emplearon. / Lucas Anta

Unas las protagonizas solo imágenes de paisajes, otras contaban con una imagen acompañada de superhéroes, otros combinaban un gato y alienígenas o incluso felinos transformados en dragones. “Ellos han tenido la libertad para intervenir la imagen inicial que les damos ya impresas de cuadros y obras pictóricas de artistas reconocidos, y luego ellos han dibujado lo que han querido”. La guinda de los trabajos correspondió a la firma de las obras.

Exhibición

Y es que este año los trabajos de los talleres efectuados en la Biblioteca Pública podrán verse y llevarse en el Festival Mamut.

Las creaciones de los asistentes podrán contemplarse e ilustrarán una serie numerada de postales que recibirán los asistentes a los pases del teatro en miniatura desarrollado en pequeñas cajas. Esta es la primera vez que la organización del festival apuesta porque Objetivo Paquidermo dé visibilidad a los trabajos hechos en los talleres, tras varias ediciones en las que lanzaban una convocatoria pública abierta a fotógrafos que debían remitir trabajos sobre una temática muy concreta.

Dos niñas concentradas durante el taller. / Lucas Anta

Teatro en miniatura

Además, dentro del Festival Mamut también habrá tendrá lugar el taller de teatro en miniatura que acogerá el Museo Etnográfico de Castilla y León. La actividad, desarrollada entre el 17 y el 21 de agosto, está destinada a niños entre 8 y 16 años.