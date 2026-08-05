El joven denunciado por un médico de Urgencias en Zamora niega la agresión y dice que solo le empujó

El joven de 36 años investigado por agredir y amenazar a un médico de Urgencias en el Hospital Virgen de la Concha ha negado ante el juez que indaga sobre el delito de atentado que los hechos se desarrollaran tal y como relató el facultativo en su denuncia, al tiempo que desliga a su hermana del incidente.

El acusado ha manifestado que no hubo ni agresión ni amenazas la madrugada del pasado 20 de abril, tan solo "un empujón" fruto de los nervios del momento "porque el médico no le atendió correctamente, pero no hubo nada más", han indicado fuentes próximas al caso.

La hermana de este zamorano también compareció ante el juez para indicar que no llevó a cabo ninguna acción agresiva hacia este médico, quien ha vuelto a detallar el suceso que le decidió a acudir a la Justicia para que se le resarza de los daños y que ningún compañero o compañera suyo tengan que pasar por el tipo de situaciones violentas.

La Policía Nacional fue la encargada de detener en el propio servicio de Urgencias al joven, para lo que esperaron a que le asistieran minutos después del incidente, que tuvo lugar al inicio del turno de noche. El paciente se comportó de forma agresiva al tiempo que profería amenazas graves contra el médico, hasta que el episodio de violencia verbal terminó con un ataque físico y sorpresivo al especialista de Urgencias que fue socorrido por sus compañeros y por el personal de seguridad privada en un primer momento.

Según el médico, la hermana del joven se sumó a las amenazas del acusado sin mostrar una conducta conciliadora, profirió gritos hacia el personal sanitario y hacia el médico, con referencias llenas de insultos para el equipo de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha.

Arresto en el mismo Complejo Asistencial

El arresto del paciente en el propio Complejo Asistencial de Zamora terminó con la toma de testimonio en la Comisaría de Zamora, donde tuvo lugar el primer interrogatorio antes de que el juez abriera diligencias y citara al paciente, a su hermana y al médico. El caso tuvo una repercusión importante entre el personal sanitario, los colegios y organizaciones profesionales y los sindicatos de este sector que mostraron su solidaridad y manifestaron su apoyo a este facultativo.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria-Semergen Castilla y León quiso dejar constancia de su "más enérgica condena ante la grave agresión sufrida por un médico del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, mientras desempeñaba su labor asistencial. Desde Semergen manifestamos nuestro profundo malestar ante la persistencia de este tipo de incidentes, absolutamente intolerables, que generan un impacto psicológico y laboral inasumible en los profesionales", según recogió LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Las agresiones a personal sanitario, no solo a médicos, en el desempeño de sus trabajos profesionales tanto en centros públicos como privados se tipificó como un delito de atentado a la autoridad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada en julio de 2015 en el artículo 795 y siguientes.

Esta infracción penal conlleva penas de prisión de uno a cuatro años, según la gravedad del delito y las consecuencias del mismo para la víctima, medidas con las que se tratan de frenar las conductas violentas y ofensivas que se venían dando en el ámbito de la sanidad pública, especialmente.

Las denuncias pueden resolverse en el Tribunal de Instancia por el procedimiento del juicio rápido que regula la LECrim que se celebran en las primeras 72 horas desde que ocurre el suceso e implica el reconocimiento de los hechos por la persona denunciada y la admisión de la pena que solicite la Fiscalía.