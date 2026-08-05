¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?

"Muy reservado", así definen los compañeros zamoranos del guardia civil que este miércoles ha irrumpido en el puesto de la Benemérita en Llanes (Asturias) y ha matado a otra agente, que era su exmujer, además de disparar a varios compañeros que intentaron protegerla.

El agresor, que también ha fallecido tras un tiroteo con otros agentes de la Guardia Civil en el puesto de Llanes, llevaba diez años destinado en la Comandancia de Zamora.

El suceso ha causado gran consternación entre los guardias civiles de Llanes, donde trabajaba la víctima, que también era agente de la Benemérita, y estupefacción en la Comandancia de Zamora, donde trabajaba el agresor, de quien nadie imaginaba que pudiera "cometer un acto tan atroz", a pesar de que era alguien que "hablaba poco" con sus compañeros.

El agente, Dámaso F. S., llegó a la provincia castellana después de haberse separado de su exesposa, con la que compartía tres hijos. En Zamora estaba destinado en la unidad cinológica, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a Donald, un pastor alemán con el que trabajaba, a un acto en el que el can fue condecorado tras una vida de servicios con más de 1.000 intervenciones.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

Ninguno de los dos agentes era natural de Zamora: él procedía de un pueblo de Galicia y no solía compartir nada sobre su vida durante sus años de matrimonio. La víctima, Laura C. V., tenía 50 años y era oriunda de Madrid, aunque llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era "muy conocida y querida". La víctima estaba en el sistema de protección Viogén, por problemas que había tenido con su exmarido, sobre el que durante años pesaba una orden de alejamiento que llevaba desactivada desde diciembre de 2025.

A Dámaso F. S. le había comunicado esta misma semana la Guardia Civil la separación del servicio, y tenía retirada el arma, por lo que sustrajo la pistola de un compañero para efectuar la agresión.

Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.