Música
Ensemble Semura Sonora solicita dedicar la nueva calle en la trasera de la Catedral al maestro de capilla de la seo Juan García de Salazar
El colectivo recoge firmas a través de change.org con la finalidad de reconocer a una de grandes figuras del Barroco musical español que estuvo vinculado a la seo zamorana durante más de 40 años
El grupo de música antigua Ensemble Semura Sonora impulsa una iniciativa a través de la plataforma change.org para que la nueva calle peatonal abierta en la trasera de la Catedral lleve el nombre del maestro de capilla de la seo zamorana y uno de los compositores y polifonistas más importantes del Barroco musical español, Juan García de Salazar.
La formación se percató de que el nuevo vial carecía de nombre al preparar la iniciativa “Resonancias de la Urbs Zamoranensis” y abogaron por proponer que sea bautizado con su nombre, puesto que Juan García de Salazar fue maestro de capilla de la Catedral de Zamora durante más de 40 años. Desde 1668 hasta su fallecimiento en 1710 desarrolló en la seo la mayor parte de su trayectoria. En ella “compuso numerosas obras y convirtió a Zamora en un importante centro musical de su tiempo. Su legado, conservado en el archivo catedralicio, continúa siendo estudiado e interpretado más de tres siglos después”, señalan.
Figura de la historia musical
Desde Ensemble Semura Sonora subrayan que “esta nueva calle, situada precisamente junto a la Catedral donde desarrolló toda su labor artística, es el lugar más apropiado para reconocer su legado y mantener viva la memoria de quien contribuyó decisivamente a la historia musical de Zamora. Dar su nombre a esta calle no es solo un gesto simbólico. Es una forma de poner en valor el patrimonio histórico, musical y cultural de Zamora; de recordar a quienes contribuyeron a engrandecer nuestra ciudad y de transmitir ese legado a las generaciones futuras”.
Además, la agrupación, que desde hace varios años recuperando, interpretando y difundiendo la música de Juan García de Salazar, argumenta que “forma parte de uno de los patrimonios culturales más valiosos de Zamora. Sin embargo, pese a la importancia de su figura, nuestra ciudad todavía no le ha dedicado ningún espacio en su callejero”.
El conjunto trasmitirá la propuesta al Ayuntamiento de Zamora “en los próximos días”.
Trayectoria
Juan García de Salazar nació en 1639 en Tuesta, provincia de Álava. En 1659 en la Catedral de Burgos era mozo de coro. En 1661 se presentó a las oposiciones de maestro de capilla de la Colegiata de Toro, con 22 años.
Poco tiempo permaneció en la Ciudad de las Leyes, ya que en mayo de 1663 asumió el mismo cargo en la Catedral del Burgo de Osma. En 1668, con 42 años, obtuvo el puesto de maestro de capilla en la Catedral de Zamora, trabajo que desempeñó hasta su muerte en julio de 1710. El corpus de su producción lo escribió en Zamora y se conserva en el archivo de la Catedral de Zamora.
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