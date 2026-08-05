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Los cultos en honor a la Virgen del Tránsito comienzan el día 7

El obispo de Zamora preside la misa solemne la jornada de la festividad de la Asunción

Una de las eucaristías del pasado novenario.

Una de las eucaristías del pasado novenario. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La novena a la Virgen del Tránsito, una de las advocaciones marianas con más devoción en la ciudad, comienza el día 7 de agosto en la iglesia conventual del Corpus Christi. Todos los días habrá eucaristía a las 09.00,10.00, 11.00 y 12.00 horas y a las 20.00 horas rosario, novena, eucaristía y salve así como novenas hasta las 21.45 horas.

Además, el día 14 está prevista una vigilia de la Adoración Nocturna, abierta a quien quiera participar, a partir de las 21.45 horas. El día de la Asunción habrá misas entre las 09.00, las 10.00 las 11.00 y las 13.00 horas, siendo la de las 12.00 la solemne que presidirá el obispo de Zamora, Fernando Valera. Ese día desde las 19.30 horas habrá vísperas, rosario, novena y eucaristía y novenas.

Los actos religiosos en honor de Tránsito concluirán el 16 con misa de acción de gracias y la tradicional veneración de las sandalias las 12.00 y a las 20.00 horas.

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La Virgen del Tránsito representa la Dormición de María, la fase previa a su Asunción al cielo en cuerpo y alma. Su iconografía clásica la muestra recostada, plácidamente dormida, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho.

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