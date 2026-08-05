Cronología de eclipses en Zamora durante los próximos 100 años: no habrá nada igual

Muchos zamoranos, al igual que el resto de españoles, esperan la llegada del 12 de agosto de 2026 para vivir un eclipse total de Sol, un fenómeno excepcional donde pondrán los ojos de miles de personas en el cielo zamorano. Según la tabla de eclipses observables desde Zamora, el eclipse comenzará de forma parcial a las 19:34:42 horas, entrará en fase total a las 20:30:49, alcanzará su máximo a las 20:31:03 y terminará la totalidad a las 20:31:16. La fase parcial finalizará a las 21:23:19.

Es decir, la duración de la totalidad será brevísima: 27 segundos. Apenas medio minuto. Pero ese instante bastará para que Zamora viva algo muy poco habitual: el Sol completamente oculto por la Luna. No será simplemente “ver cómo se tapa un poco el Sol” sino asistir a uno de los espectáculos astronómicos más raros que pueden contemplarse desde un mismo punto del planeta.

Uno cada 360 años

Se estima que el tiempo medio de repetición de un eclipse total de Sol en una ubicación determinada ronda los 360 años. Es decir, aunque en el mundo haya eclipses solares con cierta frecuencia, que uno sea total justo sobre una ciudad concreta es algo extraordinario. Por eso el eclipse de agosto de 2026 será una cita difícilmente repetible para Zamora.

Sara Fernández

Cronología de eclipses en Zamora

Observa esta tabla:

Cronología de eclipses en Zamora / Guía "De Zamora al cielo. Manual de iniciación para navegantes nocturnos"

La tabla muestra además una idea muy clara: durante los próximos cien años, Zamora verá muchos eclipses, pero casi todos serán parciales. El de 2026 será el único total recogido en ese periodo. Después habrá que esperar a otros fenómenos interesantes, pero ninguno con el mismo impacto visual.

Agosto de 2027

El siguiente eclipse visible desde Zamora llegará el 2 de agosto de 2027, aunque será parcial. Comenzará a las 09:45:18, alcanzará su máximo a las 10:49:34 y terminará a las 11:59:21. Será llamativo, con una magnitud de 0,842, pero no llegará a oscurecer el cielo como el de 2026.

También habrá eclipses parciales en 2028, 2030, 2034, 2036, 2037, 2038 y 2039, entre otros años. Algunos serán discretos, como el del 20 de marzo de 2034, con una magnitud de apenas 0,100, y otros más notables, como el del 26 de enero de 2028, con magnitud 0,855.

J.M. López

Uno de los más destacados del siglo será el del 27 de febrero de 2082, pero no será total, sino anular. En este tipo de eclipse, la Luna no llega a tapar por completo el disco solar y deja visible un anillo de luz. Desde Zamora, según la tabla, comenzará a las 16:07:52, entrará en fase central a las 17:28:12, alcanzará el máximo a las 17:31:04 y terminará la fase central a las 17:33:57. La duración será de 5 minutos y 45 segundos.

Ese eclipse anular de 2082 será, por duración, muy superior al total de 2026, pero visualmente distinto. En 2026, el Sol desaparecerá por completo durante unos segundos; en 2082, quedará convertido en un aro luminoso. Ambos serán especiales, aunque el de agosto de 2026 tendrá el valor añadido de ser total.

Zamora tendrá una agenda astronómica larga, con numerosos eclipses parciales durante el próximo siglo, pero el gran acontecimiento será el del 12 de agosto de 2026. Por duración será breve, apenas 27 segundos de totalidad, pero por rareza será enorme. En una ciudad concreta, un eclipse total no llama dos veces a la puerta con facilidad.