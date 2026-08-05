La cerámica de Olivares da nombre a las calles del barrio zamorano

El Ayuntamiento de Zamora ha instalado en las últimas semanas un conjunto de nuevas placas cerámicas identificativas del callejero en diferentes puntos del barrio de Olivares, una actuación que se integra dentro del proyecto "Cerámica de Olivares", una iniciativa que durante los dos últimos años viene recuperando y poniendo en valor la tradición cerámica del barrio mediante la colaboración entre vecinos, artistas y artesanos.

Plaza de San Claudio con las nuevas placas cerámicas. / Cedida

La intervención supone un nuevo paso en un proyecto que ya ha dejado como resultado la creación de murales, mosaicos participativos, talleres de cerámica y diferentes acciones culturales vinculadas a la historia y la identidad de Olivares. Ahora, este trabajo se amplía con la colocación de placas cerámicas en algunas de las calles y espacios más representativos del barrio, como la calle Cabildo, la calle Solana, la calle Mediodía o la plaza de San Claudio.

Cerámica tradicional

En total se han instalado dieciséis placas cerámicas de 60 x 45 centímetros, elaboradas mediante azulejos de 15 x 15 centímetros y esmaltadas íntegramente siguiendo procedimientos tradicionales. Todas ellas mantienen la característica estética en tonos azules y blancos, propia de la histórica cerámica de Olivares.

Cada una de las placas cuenta con un diseño exclusivo realizado por Víctor Hernández, quien ha concebido composiciones inspiradas en el propio nombre de cada calle, incorporando además una cenefa basada en piezas históricas conservadas en los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, reforzando así el vínculo entre el patrimonio material del barrio y su imagen urbana actual.

Calle dedicada a Rodrigo Arias / Cedida

La elaboración artesanal y el pintado completamente manual de los azulejos han sido realizados por Ángel, de Cerámica Arbucala, en Moraleja del Vino, artesano zamorano con una amplia trayectoria profesional tanto a nivel nacional como internacional y reconocido por la precisión y calidad de su trabajo en la cerámica tradicional.

El resultado puede apreciarse en el extraordinario nivel de detalle de las distintas composiciones, como la representación de la Catedral en la placa de la calle Cabildo o la figura del histórico barquero de Olivares en la calle Solana, una imagen concebida como homenaje tanto a este oficio tradicional como, simbólicamente, a todos los vecinos que han contribuido y continúan contribuyendo a construir la identidad del barrio generación tras generación.

Tradición cerámica

Desde el Ayuntamiento de Zamora se destaca que esta actuación forma parte de una estrategia de recuperación y dignificación del patrimonio cultural de los barrios, impulsando proyectos que combinan conservación, creación artística y participación ciudadana.

Diseño de un reloj de sol en la calle Mediodía. / Cedida

Asimismo, esta iniciativa tendrá continuidad en los próximos años con el objetivo de completar progresivamente la instalación de placas cerámicas en la totalidad de las calles del barrio de Olivares, consolidando un callejero singular que contribuya a reforzar la identidad histórica del barrio y a poner en valor una de sus señas de identidad más representativas: su tradición cerámica.

En este sentido, el Consistorio continuará desarrollando nuevas actuaciones dentro del proyecto "Cerámica de Olivares". En las próximas semanas está prevista la instalación de un nuevo mural realizado mediante técnica de mosaico, una obra de carácter participativo en cuya elaboración han colaborado más de cincuenta personas, en su inmensa mayoría residentes del propio barrio, reforzando así el carácter colectivo de una iniciativa que convierte el arte en un elemento de cohesión social, embellecimiento urbano y recuperación de la memoria histórica de Olivares.