El Ayuntamiento de Zamora asume el mantenimiento de las zonas verdes de las travesías

Tras la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Zamora y la Subdelegación del Gobierno, el mantenimiento de las zonas verdes de las travesías urbanas ha pasado a ser asumido por el consistorio de la capital. Durante esta semana ya se han iniciado los trabajos en la parte baja de Cardenal Cisneros, continuando progresivamente por el resto de la avenida y, posteriormente, por la avenida de Requejo. El objetivo, indican desde el propio Ayuntamiento, es implantar un mantenimiento "continuo y planificado", con labores periódicas de siega y una revisión integral del sistema de riego, ya que se ha detectado que algunos sectores permanecían incluso con el suministro de agua cerrado.

Durante el periodo en que su mantenimiento dependía del Ministerio de Transportes el estado de conservación de estas zonas no había "sido el deseable", una circunstancia que desde el Ayuntamiento habían trasladado en reiteradas ocasiones. Por ello, recuerdan, que se han remitido sendos informes técnicos del servicio de Obras, Parques y Jardines y de la Policía Municipal en los que se recogían las incidencias detectadas, entre ellas la reposición de plantas secas y otras deficiencias que han sido y deberán ser corregidas antes de la recepción total de las obras.

Zonas verdes en las travesías de Zamora. / Cedida / LZA

No obstante, tal y como indica el alcalde Francisco Guarido, "esta situación coyuntural no debe ocultar la enorme transformación estructural que han experimentado las tres antiguas travesías, hoy convertidas en auténticas vías urbanas gracias a una inversión de varios millones de euros, ejecutada por el Ministerio de Transportes a instancia del Ayuntamiento".

Las actuaciones, subraya, han permitido crear nuevos itinerarios peatonales allí donde antes no existían, como la conexión entre Casa Mohína y Cardenal Cisneros, renovar amplios tramos de aceras, plantar cientos de árboles y especies arbustivas, instalar nuevo mobiliario urbano y construir nuevas glorietas que, además de ordenar la circulación, han contribuido a reducir significativamente la velocidad del tráfico. "No debe olvidarse que, antes de estas actuaciones, la Policía Municipal llegó a detectar vehículos circulando a más de 100 kilómetros por hora en Cardenal Cisneros. Asimismo, los nuevos cambios de sentido han dotado a estas avenidas de una mayor permeabilidad y funcionalidad", añade.

Zonas verdes en las travesías de Zamora. / Cedida / LZA

Por último, el Ayuntamiento se compromete a seguir trabajando para que estas importantes vías de entrada a la ciudad presenten el estado de conservación "que merecen los zamoranos", al tiempo que continuarán reclamando al Ministerio el cumplimiento "íntegro" de sus obligaciones hasta la completa recepción de unas obras que, por su alcance y repercusión, han supuesto una de las mayores transformaciones urbanas de las últimas décadas en Zamora.