Zamora anota una nueva subida del paro: es muy leve pero frena la racha positiva

Tras una buena racha con una tendencia a la baja en el número de parados en la provincia de Zamora, el desempleo ha subido. Lo ha hecho de una forma muy leve con tan solo 22 personas más, pero lo suficiente para cambiar el ritmo: en este momento hay 7.612 vecinos zamoranos en paro. Así lo ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de unos datos que, por el contrario, reflejan un recorte del desempleo en términos interanuales. Es decir, en julio de 2025 la cifra de parados en Zamora era de 7.647 personas, 35 menos que en el momento actual.

La tendencia es similar a la de Castilla y León, con una cifra registrada en julio de 96.313 parados, lo que se traduce en un 1,24% menos que en el mismo mes de 2025 pero 2.053 más que en julio de este año: es la cuarta mayor subida absoluta.

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El balance nacional, más positivo

La tasa de paro volvió a situarse por debajo del 10% al cierre del segundo trimestre de 2026 y descendió hasta el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. El porcentaje supone una caída de casi un punto respecto al 10,83% registrado entre enero y marzo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reducción del desempleo se produce, además, en un contexto de máximos históricos de población activa. Entre abril y junio, el número de personas incorporadas al mercado laboral aumentó en 272.700 respecto al trimestre anterior y en 452.500 en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un récord de 25.274.300 personas.

Pese a la mejora, el descenso del paro registrado entre abril y junio fue el más moderado para un segundo trimestre desde 2021, cuando el desempleo se redujo en 117.000 personas. La comparación refleja que, aunque la creación de puestos de trabajo continúa siendo elevada, el aumento de la población incorporada al mercado laboral limita parcialmente la reducción del desempleo.

Sube el desempleo juvenil

El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 19.600 personas en el segundo trimestre, lo que supone un 4,45% más que en el trimestre anterior, alcanzando la cifra total de 460.000 jóvenes en situación de desempleo al finalizar junio.

La tasa de paro juvenil se situó así en el 23,77% a cierre del segundo trimestre, 0,74 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año (24,5%).