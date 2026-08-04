El PP acusa a Guarido de "tomar el pelo" a los ciudadanos por devolver 600.000 euros de la Junta porque no podía gastarlos

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Zamora considera "una tomadura de pelo" que el alcalde de IU, Francisco Guarido, se limite a justificar con un "es imposible de gastar" la devolución de dos subvenciones directas concedidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la instalación del sistema de recogida selectiva de biorresiduos, el “contenedor marrón”, de 481.992,30 euros y de 187.001,10 euros.

Esta decisión, adoptada el pasado mes de junio, "pone de manifiesto el desastre organizativo y de personal del Consistorio, incapaz de cubrir plazas, de sacar convocatorias de empleo y de dar estabilidad a una plantilla municipal sobrecargada de trabajo", ya que el argumento del alcalde de IU, Francisco Guarido, ha sido que el funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente dejó la plaza en enero de 2025, han apuntado desde el grupo municipal popular.

Los concejales populares hacen referencia, de ese modo, al Decreto de Alcaldía y en el informe técnico que justifica la decisión del regidor, lo que consideran una excusa porque "el plazo para ejecutar esta subvención no era precisamente corto", puesto que se concedieron las dos ayudas en septiembre de 2023 y podían invertirse hasta el 31 de mayo de 2026. "Han pasado 31 meses", apuntan en un comunicado de prensa para señalar al concejal de Medio Ambiente, Pablo Novo, candidato de IU a las próximas elecciones municipales de 2027, como responsable de que ese dinero, "casi 600.000 euros, se hayan perdido para la ciudad, más si cabe, cuando Zamora está, como en muchas otras cosas, a la cola de capitales españolas en la recogida selectiva de residuos orgánicos. No hay ni un solo contendor marrón en las calles de la ciudad", denuncian, para subrayar que la normativa estatal que regula estos sistemas de recogida de residuos data de 2022 "y establece el 30 de junio de 2022 para establecer la recogida separada de los biorresiduos de origen doméstico".

Guarido ha respondido que "es imposible invertirlo porque los plazos que establece la Junta para gastar esas ayudas son complicados", lo que les ha llevado a renunciar a las ayudas "para no pagar intereses", ha zanjado sin entrar al detalle cuando fue preguntado al término de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de este martes.

Zamora sin reciclar residuos orgánicos

Así las cosas, Zamora sigue sin reciclar los residuos orgánicos y "cuando decidan poner en marcha este servicio se tendrá que pagar con fondos propios de todos los zamoranos. Los contenedores están almacenados sin darles uso", han explicado desde el PP, ya que la aportación de estos se contemplaba en una de las cláusulas del pliego de condiciones de adjudicación del servicio de Recogida de Basuras y Limpieza de la capital, puntualizan para recordar que la actual empresa "empezó a prestar sus servicios hace ya más de cuatro años".

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El equipo de gobierno declaró, según indican los ediles del PP, que “hay otras prioridades” para la capital, "la misma que dan cuando no quieren tomar decisiones polémicas, como la tan manida ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que anunciaron para enero de 2026 y de la que jamás se ha vuelto a saber nada".