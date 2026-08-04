Peatones y vehículos compartirán espacio en el Puente de Hierro durante las obras que comenzarán en cinco meses

Peatones y tráfico rodado se repartirán la calzada del Puente de Hierro durante su rehabilitación y la de la pasarela, una importante inversión de 4,3 millones de euros que se iniciará en enero de 2027, se prolongará durante 18 meses y se financiará en exclusiva con fondos del Ayuntamiento de Zamora, ha anunciado Francisco Guarido, alcalde de IU.

Los pliegos de condiciones "comenzarán a redactarse en estas semanas y espero que en septiembre estén listos" para iniciar el proceso de adjudicación de esta gran obra en octubre o en noviembre a más tardar, una actuación que contempla un replanteo absoluto de la actual pasarela para retirar el paso de madera que ha dado continuos problemas de mantenimiento y cimentar con hormigón, ha explicado Guarido al detallar una intervención, la primera que se hace en 26 años, "por lo que necesita un arreglo real y no una mano de pintura como se hizo la última vez", ha criticado.

La calzada se dividirá en dos zonas, una para el tránsito de vehículos y otra para el tráfico de vehículos, que se regulará a través de semáforos para facilitar la circulación durante el año y medio que duren las obras. Guarido ha recordado que existen rutas alternativas para de entrada y salida a los barrios de la margen izquierda y, en concreto, a Pinilla a través del Puente de los Poetas y del Puente Nuevo de la autovía de Cardenal Cisneros, por lo que no se prevé que se congestione el tráfico en el de Hierro y se convierta en un embudo pr la circulación.

Reproducción de la reordenación del tráfico de peatones y vehículos durante las obras. / Lucas Anta

Rehabilitación integral del bien catalogado en el Plan de Urbanismo

La ejecución de este proyecto que implica una rehabilitación integral de este monumento de hierro de la capital zamorana, un bien catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana, con una historia de 126 años, lo que añade una dificultad al tener una supervisión directa de la Comisión de Patrimonio de la Junta de la Junta de Castilla y León que impide añadir "elementos espurios" que puedan distorsionar o alterar esta infraestructura, por lo que se ha tenido que descartar cualquier sistema para cubrir la pasarela peatonal. "La estructura del propio Puente de Hierro, que es antigua, no soportaría tensiones, salvo instalar telas para resguardar del sol y de la lluvia, pero el viento se las cargaría", ha puntualizado el regidor municipal. Además, La seguridad para quienes cruzan el Puente de Hierro a pie o en vehículo es otro de los factores que han reforzado esta opción de dejar al aire libre la parte peatonal

Un pretil nuevo de 1,10 metros

La caída de 5 metros de caída desde el viaducto el río Duero obliga al Ayuntamiento a elevar en 1,10 metros el pretil de la zona peatonal, que se renueva por completo, para preservar la seguridad de las personas que usan esta vía de unión entre la margen izquierda de la capital y la derecha, el centro de la ciudad, "ahora mismo la pasarela no cumple con la legalidad", ha detallado el alcalde, que calificó esta obra de financiación íntegra municipal como "una gran obra que podemos sufragar con lo ahorrado en la gestión de estos años en los que hemos gobernado" al ser preguntado por el origen de esos 4,3 millones que costará la intervención.

La Confederación Hidrográfica del Duero autoriza la obra con la condición de que no caiga al cauce del río ningún elemento o resto del material que se utilice en la rehabilitación o se sustituya, lo que ha implicado la "instalación de un encapsulado por el exterior del Puente de Hierro y otro por el interior para recoger y controlar los residuos" que se generen.