Paneles fotovoltaicos flotantes o plantas agrivoltaicas: los nuevos proyectos innovadores de energía renovable en la provincia

Nueve proyectos de energía renovable, cuatro de la capital y cinco más en diferentes municipios de la provincia, recibirán cinco millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La iniciativa que mayor cuantía ha obtenido es la de Villar del Buey, a la que se han asignado tres millones en ayudas. El resto se reparte entre propuestas ubicadas en Villalpando, Coreses, Toro, Arcenillas y la capital.

El Miteco, junto al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, ha dispuesto 433 millones de euros para la segunda convocatoria del Renoinn, el programa que busca impulsar proyectos innovadores de energías renovables. El objetivo principal es que la instalación y las obras se hayan completado en el año 2030 y que las instalaciones estén integradas en infraestructuras ya existentes.

Esta ayuda no solo busca producir más energía renovable, sino que pone el foco en la integración de los proyectos en infraestructuras ya existentes, en la incorporación de sistemas de almacenamiento que optimicen la producción energética y en que colectivos vulnerables se beneficien de las ayudas.

La convocatoria ha sido un éxito, consiguiendo 882 solicitudes frente a las 308 de la primera edición. Zamora ha sido la provincia con mayor número de proyectos atendidos a nivel autonómico. De la financiación total, 433 millones, Castilla y León ha conseguido 53.

Nueve proyectos para Zamora

El proyecto fotovoltaico de Villar del Buey aprovechará instalaciones hidroeléctricas y pretende conseguir una potencia total de 4.350 kw y una capacidad de almacenamiento de más de 787 millones de kw. La inversión total alcanzará los 8 millones de euros.

También en Toro se instalarán paneles fotovoltaicos flotantes, con una inversión de 562.200 euros en un proyecto que alcanzará el millón para producir y almacenar 600 kw.

Parque solar flotante en Alemania en una imagen de archivo / Archivo

De la misma manera, Arcenillas integrará la energía fotovoltaica, y recibirá 546.904 euros para completar la financiación que casi alcanza el millón con el que llevará a cabo un proyecto de placas solares instaladas sobre explotaciones agrícolas. Se conseguirá con esta explotación una potencia total de 998 kw, de los que se podrán almacenar mediante baterías 500 kw.

En Villalpando se llevará a cabo un proyecto de integración de energía fotovoltaica con almacenamiento en infraestructuras existentes por un total de dos millones de euros, de los que esta ayuda aporta 603.550 euros para conseguir una potencia total de casi 3.000 kw, con una capacidad de almacenamiento de 1.720 kw.

El autoconsumo colectivo, modalidad en la que una única instalación de generación energética comparte su energía entre varios consumidores, tiene como objetivo que los más vulnerables se puedan beneficiar del servicio, y para ello se han concedido ayudas a cinco proyectos. Uno de ellos estará ubicado en Coreses, para el que se han destinado 114.000 euros para completar el total de 265.500. Con ello, se pretende conseguir una potencia total de 100 kw, con una capacidad de almacenamiento de 500 kw. En cuanto a las cuatro instalaciones en Zamora, cada una de ellas recibirá 67.800 euros para completar un total de 90.000 y conseguir una potencia total por proyecto de 100 kw, con una capacidad de almacenamiento de 52 kw.

Cuánta energía suponen estos proyectos

En términos cotidianos, las instalaciones previstas en este proyecto pretenden conseguir una producción a gran escala. Para hacerse una idea de la magnitud, la planta de Arcenillas podrá suministrar a cientos de hogares.

Teniendo en cuenta que una bombilla LED suele tener una potencia de entre 3 y 12w y el consumo de una nevera oscila entre 150 kw y 646 kw al año, instalaciones como la de Villar del Buey o Arcenillas permiten, con 998 kw y un sistema de almacenamiento de 500 kw, generar simultáneamente una potencia equivalente al consumo de decenas de miles de bombillas LED encendidas a la vez.

Integración a base de innovación

La innovación logística de los proyectos permiten que estos puedan convivir con infraestructuras ya existentes y que, de esta manera, se reduzca el impacto en los lugares en los que se ponen las explotaciones. Destacan los proyectos de energía agrivoltaica, como el de Arcenillas, explotaciones en las que la energía fotovoltaica a base de paneles en altura puede convivir con la producción agrícola; la fotovoltaica flotante, placas solares con almacenamiento integrado instaladas sobre superficies de agua, como instalaciones en balsas de riego de uso agropecuario; y las renovables integradas en lugares ya transformados por la actividad humana, como vertederos, evitando así la ocupación de nuevos espacios.

Con esta iniciativa, la provincia pretende lograr una transición energética limpia sin interferir en entornos naturales, teniendo en cuenta a los más desprotegidos y modernizando las infraestructuras existentes.