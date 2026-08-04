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El mago Paulino Gil realizará un efecto mágico el día del eclipse solar

El evento forma parte de las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora y el público podrá participar desde casa

Paulino Gil Mago

Paulino Gil Mago / José Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora calentarán motores el próximo miércoles 12 de agosto con “Eclipse Mágico”, una iniciativa creada por el mago zamorano Paulino Gil que convertirá el fenómeno astronómico en una experiencia de ilusionismo abierta a espectadores de cualquier lugar del mundo.

La propuesta forma parte de la programación de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que se celebrarán del 25 de septiembre al 4 de octubre. El festival, dirigido por el mago Paulino Gil, alcanza este año su XXIII edición con una programación que incluirá galas internacionales, magia de calle, conferencias y actividades para todos los públicos.

El evento se realizará desde La 8 Zamora de RTVCyL y se emitirá entre las 16.05 y las 18.05 horas a través del Magazine de la cadena y por internet en el enlace (https://www.cyltvplay.es/player/e176f0c7-3c25-4892-98be-98fea180e8e/la8za/la-8-zamora). Durante los minutos previos al eclipse, todas las personas que lo deseen podrán participar desde sus propias casas, tan solo con una baraja francesa o española, en un efecto de magia que sucederá, literalmente, en sus propias manos.

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de los próximos años y convertirá a Castilla y León en uno de los principales puntos de observación del fenómeno. 

Zamora será uno de los enclaves privilegiados para contemplarlo, una circunstancia que ha servido de punto de partida para crear esta propuesta, concebida para que la expectación generada por el eclipse se convierta también en una experiencia participativa de ilusionismo.

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Organización

Las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora están coordinadas por el equipo Ya-Lipú del mago zamorano Paulino Gil y la Asociación ZaMagia y organizadas por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora. Cuentan, también, con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Zamora y la colaboración del Teatro Principal o la Biblioteca Pública de Zamora y el Museo Etnográfico de Castilla y León, entre otros.

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