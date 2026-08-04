La Junta vincula la subida del paro al proceso extraordinario de regularización y al final del curso escolar

La Junta de Castilla y León sostiene que el incremento del paro registrado en julio responde a circunstancias coyunturales y no a un empeoramiento del mercado laboral. El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, atribuye así el aumento del desempleo al proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras y a factores estacionales vinculados al final del curso escolar, al tiempo que defiende que la Comunidad mantiene "un mercado laboral sólido, estable y que avanza con seguridad".

Castilla y León cerró julio con 96.313 personas inscritas en las oficinas de empleo, 2.054 más que en junio, lo que supone un incremento mensual del 2,18%. Pese a ello, Blanco destaca que se trata del menor número de desempleados registrado en un mes de julio desde que existen datos y del segundo mejor dato mensual de toda la serie histórica, únicamente superado por el mínimo alcanzado el pasado junio.

El gerente del Ecyl explica que el aumento del paro se concentra en el sector servicios y, especialmente, en la actividad educativa, como consecuencia de la finalización de los contratos temporales asociados al curso académico. "Este aumento es habitual en los años anteriores y, por lo tanto, puramente estacional", afirma.

A diferencia de otros ejercicios, señala que la contratación ligada al turismo, la hostelería y el comercio ha compensado en menor medida ese incremento. Entre las causas apuntó a la moderación del consumo de los hogares, la pérdida de poder adquisitivo acumulada tras los procesos inflacionistas, el incremento de los costes laborales para autónomos y pequeñas empresas y el adelanto de las campañas comerciales y de rebajas, que ha desplazado parte de las contrataciones a los meses de primavera.

A estos factores se suma, según declara, el efecto del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras aprobado este año. Durante julio se incorporaron 1.331 personas procedentes de este procedimiento como demandantes de empleo, una circunstancia que, a juicio de Blanco, resulta determinante para interpretar correctamente la evolución del desempleo. "Una parte del incremento no corresponde necesariamente con un deterioro del mercado laboral, sino a la ampliación de la población efectivamente contabilizada por los servicios públicos de empleo", asegura.

El responsable del Ecyl insiste en que el análisis debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto de indicadores laborales. En este sentido, recuerda que Castilla y León acumula ya 63 meses consecutivos de descenso interanual del paro y que, en lo que va de año, el número de desempleados se ha reducido en cerca de 6.000 personas, un 5,5% menos, una evolución que calificó de más favorable que la registrada en el conjunto de España. Además, pone de relieve el descenso del desempleo femenino y la reducción interanual del paro en todos los sectores económicos.

La afiliación a la Seguridad Social es otro de los datos en los que pone el foco el gerente del Ecyl. Castilla y León alcanzó en julio una media de 1.022.190 afiliados, el mayor volumen de toda la serie histórica y el tercer mes consecutivo por encima del millón de cotizantes. "Nunca antes había habido tantas personas trabajando y cotizando en Castilla y León como en julio de 2026", destaca Blanco, quien recuerda que la afiliación suma ya 64 meses consecutivos de crecimiento interanual.

En cuanto a la contratación, durante julio se registraron 71.687 contratos. Aunque la contratación indefinida descendió un 5,14% respecto al mes anterior, Blanco valora que la caída fue inferior a la experimentada en el conjunto del país y pone como ejemplo, el comportamiento de provincias como Segovia y Soria, donde este tipo de contratos aumentó respecto a junio.

Por todo ello, el gerente del Servicio Público de Empleo apela a que los datos de julio reflejan singularidades que aconsejan una "prudencia en la interpretación" del comportamiento mensual del paro registrado, puesto que los indicadores reflejan una tendencia positiva. "La Junta de Castilla y León continuará trabajando para que estos datos mantengan esa tendencia y que todas las personas que quieran trabajar puedan hacerlo y todas las empresas que quieran contar con un nuevo trabajador para su crecimiento puedan contar con él", concluye.