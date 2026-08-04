La iglesia de la Magdalena abre sus puertas al público en plena restauración

Desde hace varios meses, una malla verde, situada sobre reja que limita el acceso a uno de los templos románicos más bellos de la capital, santa María Magdalena, deja intuir la presencia de elementos vinculados a la ejecución de una obra.

Pese a que la iglesia se encuentra en plena restauración, una veintena de personas pudieron el lunes conocer mucho mejor la historia de la iglesia y cómo se restaura en pleno proceso de ejecución de la mejora dentro del Plan Románico Atlántico, sufragado por la Junta de Castilla y León y de la Fundación Iberdrola.

El sacerdote muestra la imagen del Niño Jesús que perteneció al convento de las Juanas. / Victor Garrido / LZA

El recorrido comenzó en el exterior del templo, frente a la impresionante portada. El responsable de actividades académicas de la Fundación ZamorArte, José Alberto Sutil, se valió de una tableta donde mostró la fotografía de la talla de un niño Jesús que perteneció al desaparecido convento de San Juan de Jerusalén, expuesto en el Museo Diocesano e imagen corporativa del centro, para poner en relación esa orden con el origen del templo. “La cruz que tiene el Niño aparece en la reja” detalló.

Vinculación con la orden de San Juan de Jerusalén

El sacerdote señaló que "hay advocaciones del románico zamorano guardan relación con la repoblación de los francos" como “San Martín o especialmente San Gil y que es otra de las iglesias que, junto con La Horta y con esta, estaban encomendadas a la orden de San Juan de Jerusalén”. Y también mencionó que “durante mucho tiempo” a este templo se le vinculó “con los templarios”.

Portada

La construcción estaba situada en el “Carral Mayor, que estaba en la arteria de la ciudad medieval” y su portada “presenta la decoración más abundante de Zamora”.

A este respecto ahondó qué los muchos motivos florales “son un recuerdo del Paraíso”, que la presencia de “una cabeza de un joven” en la segunda arquivolta “quizá sea una alegoría de Cristo” mientras que un felino amordazado “recuerda que el mal no tiene la última palabra”.

Detalles de la decoración. / Victor Garrido / LZA

El presbítero también mencionó algunas de las tradiciones vinculadas a la portada, como la presencia de un obispo. “Unos dicen que si lo encuentras te casas o bien que si lo encuentras vuelves a Zamora”.

El grupo también se desplazó hacia el ábside, donde nuevamente el integrante de ZamorArte vinculó el templo con la orden de San Juan de Jerusalén, antes de pasar al interior.

Recorrido en el exterior del templo. / Victor Garrido / LZA

En este punto del recorrido el director de la Fundación ZamorArte, que gestiona el templo y ha impulsado esta novedad actividad, aportó un dato singular, que la presencia de la verja, que no se conserva en muchos templos, “delimita el sagrado” y José Alberto Sutil compartió que la Magdalena “tenía dos funciones, la de culto y de administración de Justicia que se hacía a la hora tercia, las nueve de la mañana”.

Ya en el interior el grupo se situó en la parte central y el testigo como guía en la singular visita lo tomó el historiador del Arte, Jaime Gallego.

Los visitantes en el interior de la Magdalena. / Victor Garrido / LZA

El experto compartió una foto del XIX que permitía ver los cambios que ha experimentado la iglesia, inmersa en la recuperación de los pavimentos y los espacios interiores. Entre los muchos datos que compartió figuraron que con las nuevas reformas “nos hemos dado cuenta de que fueron armaduras lo que tuvo, y no un sistema abovedado de piedra como algunos estudiosos pensaban” o que contó con “dos baldaquinos que funcionaban una capilla”.

Asistentes con una tableta que permitía ver una imagen del XIX del templo. / Victor Garrido / LZA

Sepulcro

Respecto al sepulcro, subrayó que "hasta el siglo XIX pensaban que era de un caballero templario”, pero los estudios en el XX la atribuyen “a un hospitalario”.

Gallego también apuntó que “hemos encontrado fotografías antiguas del siglo XIX, donde aparece una inscripción en una pintura, que luego en las reformas de principios del XX se elimina, y que se habla de un caballero, Juan de Acuña, que es también el que se consideraba que podía estar enterrado”.

Jaime Gallego explica el sepulcro. / Victor Garrido / LZA

La relación del enterramiento con una mujer se debe al estudioso Manuel Gómez Moreno. “Él habla de una dama con toca, con senos abultados...” describió. Desde ese momento “empiezan todas las especulaciones de que si era una benefactora de la Orden Hospitalaria, que si era la reina Urraca… a día de hoy no conseguimos saberlo”. Además, apostilló que “existen en el cojín unas inscripciones que aún son ilegibles. A lo mejor algún día la tecnología nos permite desentrañar un poco de quién es el sepulcro”.

Asistentes al recorrido. / Victor Garrido / LZA

Historia viva de un pueblo

La novedosa actividad, hasta ahora no realizada en las iglesias capitalinas, forma parte de una de las líneas de trabajo del Plan Románico Atlántico, que persigue, entre otros objetivos, que “la gente descubra que el patrimonio es un valor en sí mismo” porque “no son solo son piedras, es la historia viva de un pueblo que tenemos que mantener, cuidar y respetarla también” remarcó el director de ZamorArte, Juan Carlos López.

Juan Carlos López en su primera intervención ante los asistentes. / Victor Garrido / LZA

La visita resulta “excepcional” porque “nadie ha visto una iglesia llena de andamios” señaló el también delegado de Comunicación. “Queremos que la gente conozca el esfuerzo que se hace” hasta conseguir llevar a cabo buen puerto el proyecto de una restauración”.

La próxima cita, con aforo limitado, será el próximo 10 de agosto y las personas interesadas en participar deberán solicitar plaza en secretaria@zamorarte.com