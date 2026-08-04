El empresario de Villaralbo que violó y agredió sexualmente a seis niñas continúa sin pagar la indemnización

Dieciocho meses después de que el Tribunal Superior de Justicia (TAJ) de Castilla y León confirmara la condena de 40 años de cárcel por pederastia del empresario de Villaralbo, Pedro F.R., que violó y abusó sexualmente a seis niñas cuando tenían entre 11 y 16 años de edad, la Audiencia de Zamora tendrá que indagar sobre el patrimonio del recluso para disponer de aquellos bienes que sea preciso al objeto de indemnizar a estas víctimas, amigas de sus dos hijas cuando perpetró las agresiones sexuales aprovechando la celebración de fiestas de pijamas o de los viajes de vacaciones a los que las invitaba con la excusa de que disfrutaran todas juntas.

Las víctimas no han percibido ni un euro de los 140.000 que la Audiencia fijó como indemnización en total, un dinero que la Ley prevé en pago a los daños psicológicos que han sufrido y las secuelas que arrastrarán de por vida como consecuencia de haber sido sometidas para mantener relaciones sexuales completas o tocamientos, para lo que el condenado se valía de su posición de superioridad como adulto y padre de las amigas de las menores agredidas.

El abogado de tres de estas chicas, mayores de edad actualmente, pidió hace tres meses a la Audiencia que ejecutara la sentencia que reconoce la reparación económica, ya que ha resultado imposible conseguir el pago voluntario por parte del condenado y recluido en Topas desde 2023 cuando las menores le denunciaron. En concreto, el industrial de 54 años tiene que pagar en torno a 15.000 euros a cada una de las víctimas cuyos intereses defendió este abogado en el juicio celebrado en noviembre de 2024 en la Audiencia zamorana.

Uno de los delitos más graves contra menores

Las seis niñas sufrieron uno de los delitos más graves para una persona menor al atentar contra su "indemnidad sexual" por su corta edad, periodo en el que "necesitan protección especial", al objeto de "no sufrir interferencias ni daños en el desarrollo de su sexualidad". Alcanzada la mayoría de edad meses antes del juicio, estas jóvenes continúan en terapia psicológica tras haber pasado un infierno, según los testimonios directos que pudo recoger en exclusiva LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El industrial, que tuvo gran prestigio profesional en su día en Zamora, aprovechaba las fiestas de pijamas que el depredador de menores organizaba en su domicilio, en viajes y vacaciones en los que se llevaba a las menores, según la sentencia de la Audiencia que corroboró en todos sus extremos el TSJ.

Ni motivos espurios y relato creíble

Los magistrados de Burgos reprodujeron en su sentencia los argumentos de la Audiencia de Zamora, que desmontó el argumento del condenado respecto de los motivos espurios que podían tener las víctimas para denunciar, para dar total validez al relato de las agresiones que denunciaron porque "todas ellas narran, salvo variaciones en detalles no relevantes", las mismas agresiones y abusos sexuales a los que las sometió el industrial.

El hecho de que sea "un relato prácticamente idéntico, coherente y creíble, sin que, entre sus sucesivas declaraciones (en la policía, ante el Juzgado de Instrucción, y en el acto del juicio oral), se aprecien graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras" descarta esos intereses que pudieran tener en desprestigiar y llevar ante los tribunales al empresario.

La condena por pederastia especifica las circunstancias en que Pedro F.R. cometió la agresión sexual con penetración contra dos de las menores, delitos por los que se le impusieron 10 años y medio por cada uno de los delitos; los dos delitos continuados de abuso sexual, sin penetración, conllevan 5 y 4 años cada uno; otra agresión sexual continuada con penetración elevó en otros 5 años la pena de prisión. "Añade medidas importantes" para impedir que el reconocido industrial de Villaralbo pueda aproximarse a las víctimas, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con las seis víctimas por ningún medio ni por terceras personas durante 15 años. El Supremo mantuvo los 16 años de prohibición de trabajar, realizar actividades o tener un empleo relacionado con menores; y 10 años de vigilancia policial cuando salga de prisión.

El testimonio de las niñas: coherente y sin contradicciones

"La coherencia y la falta de contradicciones" en las declaraciones de las seis niñas fue determinante porque "lograron desvirtuar la presunción de inocencia" de Pedro F.P., para lo que también jugó a favor que el juicio se celebrara cuando todas eran ya mayores de edad, añade el abogado de la acusación particular. El papel de las psicólogas que tratan a las menores y de los peritos judiciales fue fundamental para detallar "los padecimientos y dificultades" que sufren como víctimas de abusos y agresiones sexuales, "el miedo y pánico a una figura como la de este individuo".